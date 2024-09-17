https://ria.ru/20240917/atom-1973063703.html

Бомбы не нужны, у России есть оружие мощнее

Бомбы не нужны, у России есть оружие мощнее - РИА Новости, 17.09.2024

Бомбы не нужны, у России есть оружие мощнее

Пока иностранная промышленная общественность подсчитывала, как на ее самочувствии отразится возможный полный запрет экспорта из России титана, во фланг им зашли РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:00

2024-09-17T09:47

россия

франция

украина

владимир путин

хиллари клинтон

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

uranium one

аналитика

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Пока иностранная промышленная общественность подсчитывала, как на ее самочувствии отразится возможный полный запрет экспорта из России титана, во фланг им зашли безжалостные энергетики. Только по официальным данным, среди недружественных нам стран наиболее зависимыми от российского топливного урана остаются Франция, Германия, Южная Корея и Соединенные Штаты. С Берлином все понятно, он добровольно сошел с научно-промышленной дистанции в зеленый полумрак средневековья, а вот с остальными дела обстоят весьма занятно.Французская атомная отрасль за последние полтора года (весь 2023-й и по июнь текущего года) заплатила за поставки реакторного топлива из России 428,6 миллиона долларов. Подобная щедрость, невзирая на открытую поддержку войны на Украине, позволила Парижу закрыть 60% собственной потребности в уране. Сеул тоже молча купил более трети от общего объема, необходимого для обеспечения бесперебойной работы восьми национальных АЭС. Чуть отстали от них американцы: в их атомном энергобалансе импорт из тоталитарной России составил 26,7%. Но здесь нужно в памяти держать тот факт, что если в Южной Корее работают 25 реакторов, то в США число активно используемых реакторов сто три. То есть в пропорции американские атомщики закупили в четыре раза больше своих корейских визави.Для полноты восприятия картины не помешает поставить себя на место противоположной стороны. Особенно рядовой, как мы с вами, обуреваемой аналогичной гаммой чувств и эмоций.Вдумаемся: американцам, с молоком матери впитавшим аксиому о всестороннем недостижимом первенстве США, внезапно сообщают, что из 18 тысяч тонн урана, расходуемого ежегодно на освещение и обогрев истинно демократических домов и заводов, почти пять тысяч приходит из "отсталой" России. Более того, в те времена, когда в Белом доме правила команда ультрарусофобов из числа демократов, тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон пролоббировала продажу "Росатому" канадского подразделения компании Uranium One. Эту тему тщательно ретушировали, но сменивший Обаму на посту президента Трамп своим распоряжением инициировал расследование, к которому привлекли комитет по разведке и надзорный комитет палаты представителей. Мадам Клинтон вменялось, на минуточку, предательство национальных интересов. С очередной сменой правящей команды дело замяли, но мы-то помним. И глубинные американцы тоже помнят.Потому Вашингтон с лицом каменного истукана, игнорируя все вопли из Киева, молча обходит тему санкций против российской атомной промышленности, куда придется включать и топливный дивизион "Росатома".Кстати, о Киеве. Граждане Украины прекрасно осведомлены обо всех этих фактах и непрерывных закупках. В стране, где в столице на центральной клумбе города уже закончилась земля для флажков по каждому погибшему на фронте, подобное знание не вызывает прилива верноподданнических чувств. Безусловно, украинцы понимают, что они еще держат фронт исключительно благодаря западной военной помощи и непомерным потерям в живой силе, но любви к спонсорам, которые продолжают торговать с Москвой по ключевым направлениям, это точно не добавляет. И чем дальше, тем больше.Во Франции оппозиция во многом смогла победить на местных выборах именно благодаря подсвечиванию факта сотрудничества с Россией. И жалкое блеянье Макрона о том, что, мол, атомный кластер Франции позволяет иметь самую дешевую электроэнергию в Европе (на уровне 13 евро за мегаватт-час), рядовых обывателей не впечатлило. За время его правления электричество для населения уже дорожало минимум трижды, а почем киловатты покупает близлежащий завод условного Пьера или Жана — интересует господина Макрона по остаточному принципу.Что касается позиции Москвы, то не стоит все переводить исключительно в плоскость реалий капиталистического общества, где получение прибылей превыше всего.Кремль реализует комплексную программу, где Украина (сугубо в рамках американской военной доктрины, кстати) позиционируется как "наш задний двор". Коллективному Западу предлагается сей факт наконец-то признать, смириться и не доводить процесс до крайности, когда в ход пойдут вовсе не ядерные ракеты, о которых нам из телевизора уже прожужжали все уши.Соединенные Штаты — это четверть всего мирового атомного сектора: 63 атомные электростанции, 103 реактора, 102 гигаватта мощности и почти 19% производства электричества в стране. Франция — это 19 АЭС, 58 энергоблоков, 65,8 гигаватта установленной мощности и рекордные 65% в структуре энергобаланса.Перекрытие "уранового потока" из России выбьет из структуры генерации легко высчитываемые объемы энергии. Потому что заменить российский топливный уран физически нечем, профильный рынок до предела узок, а предложение ограниченно. На первый поверхностный взгляд кажется, что тут сплошные плюсы. Негодяи-русофобы получат по заслугам полный пакет радости, включая резкий рост тарифов, а в случае с Францией и повальные веерные отключения. Проблема в том, что в современном мире любой камень, брошенный в пруд глобальной экономики, порождает волны, так или иначе затрагивающие всех.Представим, что у американцев "отключилась" десятая часть энергетики, а у Франции треть. В первом случае это проседание второго рынка планеты, резкое падение конкурентоспособности национальной продукции и услуг. Во втором случае это без преувеличения крушение экономики, в новой реальности — первой в Европе. Оба процесса приведут к разбалансировке мировой экономико-финансовой системы с непрогнозируемыми последствиями, а российская экономика, если кто забыл, прошла принудительный шторм санкций именно благодаря заблаговременной системной работе. Она создала условия для стабильного развития, которое мы и видим сегодня.Именно поэтому Владимир Путин и предостерегает уже прямо: пожалуйста, не надо перегибать палку, не доводите нас до греха, плохо будет всем, но вам — в первую очередь.

https://ria.ru/20240911/putin-1972131623.html

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

https://ria.ru/20240916/uran-1972882026.html

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франция

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

россия, франция, украина, владимир путин, хиллари клинтон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", uranium one, аналитика