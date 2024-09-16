https://ria.ru/20240916/zelenskiy-1972963353.html

Зеленский хочет сделать удары по России разменной монетой, заявил Медведчук

Зеленский хочет сделать удары по России разменной монетой, заявил Медведчук - РИА Новости, 16.09.2024

Зеленский хочет сделать удары по России разменной монетой, заявил Медведчук

Владимир Зеленский хочет получить разрешение на удары вглубь России и сделать их разменной монетой в мирных переговорах с Москвой, однако Запад скорее... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:15

2024-09-16T14:15

2024-09-16T14:15

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский хочет получить разрешение на удары вглубь России и сделать их разменной монетой в мирных переговорах с Москвой, однако Запад скорее пожертвует Зеленским, лишь бы не становиться стороной конфликта, который может перерасти в третью мировую, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, его заявление опубликовано на сайте движения. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. "Зеленский хочет удары по России сделать разменной монетой в мирных переговорах с Москвой, в чем и убеждает коллективный Запад. То есть дальнобойные ракеты – это такая дубинка, которая загонит Россию на переговоры. При этом хорошо видно, что у Зеленского больше одной мысли в голове никогда не бывает. Ведь Россия может не испугаться, а начать активнее атаковать Украину, у которой практически нет своей авиации и нет атомного оружия. Более того, выбив из Вашингтона право ударов по России, Зеленский выставляет США агрессором и окончательно ссорит Штаты с глобальным Югом, прежде всего, с Китаем, Индией и Арабским миром… И тогда получается, что коллективный Запад, подобно Зеленскому, влез в третью мировую войну", - заявил Медведчук. По словам Медведчука, Запад прекрасно понимает желание Киева выйти на границы 1991 года, однако в реальности этого не смогут обеспечить ни США, ни Европа. Кроме того, у стран Запада возникли сложности с поддержкой помощи Украины на общественном уровне. Поэтому, как продолжает Медведчук, прибывшие в Киев глава Госдепа Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми привезли Зеленскому вместо разрешения на дальнобой план капитуляции: "как лучше определить победу Украины и какая помощь ей для этого понадобится". "Избирателям в США и Европе надоело выкидывать сотни миллиардов на Зеленского, который требует все больше и больше. Зеленский с наглостью дилетанта требует невозможного, у коллективного Запада нет столько денег и вооружений, сколько он просит. Но, с другой стороны, из ситуации хочется выйти с гордо поднятой головой, а как это сделать непонятно. И тут клоун в виде Зеленского нашептывает на ушко: "Ударим по России раз-другой, она мира запросит, тут мы победителями и выйдем", - добавляет Медведчук. При этом в России, отмечает председатель движения, которую дальнобойностью хотят шантажировать, вообще не паникуют и не суетятся, а смотрят в корень и стратегически. Там нет иллюзий относительно того, что НАТО пожалеет мирных жителей России, и Альянс остановится перед использованием террористических методов в достижении своих целей. "Зеленский уже сорвал саму возможность мирных переговоров вторжением на территорию России. Дальнобойными ударами по РФ он хочет сорвать возможность стран НАТО организовать мирные переговоры, поскольку НАТО становится стороной конфликта. А как только НАТО станет стороной конфликта, вопрос о мировой гегемонии США будет снят с повестки дня, роль глобального Юга значительно повысится. В России все просчитали и ждут решения Вашингтона, который попал в цугцванг. А затащил его в этот цугцванг зеленый клоун Зеленский, который дальше своего носа никогда не видел. И чтобы выйти из него — Зеленским придется пожертвовать. Иного решения задачи просто нет", - подытожил Медведчук. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240916/rossiya-1972883196.html

https://ria.ru/20240916/svr-1972900328.html

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