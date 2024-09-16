https://ria.ru/20240916/zapolyare-1972923789.html

Почти 270 специалистов приехали в Заполярье по программе "Курс на Север"

Почти 270 специалистов приехали в Заполярье по программе "Курс на Север" - РИА Новости, 16.09.2024

Почти 270 специалистов приехали в Заполярье по программе "Курс на Север"

За последние несколько лет в Мурманскую область переехали жить и работать 267 специалистов по программе "Курс на Север" и 82 медицинских работника, сообщил... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:50

2024-09-16T11:50

2024-09-16T11:50

мурманская область

мурманская область

россия

андрей чибис

казахстан

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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. За последние несколько лет в Мурманскую область переехали жить и работать 267 специалистов по программе "Курс на Север" и 82 медицинских работника, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона. "Всего за последние несколько лет в область переехали жить и работать по программе "Курс на Север" 267 специалистов и 82 медицинских работника", – сказал Чибис. Он также уточнил, что за минувшие 9 месяцев в регион переехали 103 участника программы из 48 регионов России, а также из Казахстана и Израиля и расселились по всем 17 муниципалитетам области. В их числе 62 педагога, а также специалисты промышленных предприятий и гражданских специальностей. Помимо этого, министерством здравоохранения Мурманской области в 2024 году в регион было привлечено 26 медицинских работников. Проект "Курс на Север" ориентирован на привлечение специалистов в приоритетные отрасли экономики региона, такие как образование и промышленность, а также на поддержку молодых специалистов, студентов и выпускников учебных заведений. Мы стремимся создать все условия для комфортной жизни и профессионального развития переехавших специалистов и их семей. Как рассказала заместитель генерального директора АНО "Арктический центр компетенций" Венера Кравченко, программа продолжает активно развиваться. Специалистам предлагаются не только рабочие места, но и полный спектр поддержки при релокации, включая помощь в поиске жилья, консультации по трудоустройству и содействие в адаптации на новом месте. Эти меры снижают стресс от переезда и помогают специалистам быстрее интегрироваться в жизнь региона. Программа "Курс на Север" также активно занимается продвижением возможностей региона на локальном и федеральном уровнях. За этот год проект был представлен на ряде крупных мероприятий, включая фестиваль Gastro Industry Fest и XII Всероссийский форум рабочей молодёжи. В планах – продолжение встреч со студентами и организация выездных мероприятий в крупных учебных заведениях страны до конца 2024 года.

https://ria.ru/20240905/master-plany-1970797874.html

https://ria.ru/20240905/murmansk-1970775968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманская область, россия, андрей чибис, казахстан