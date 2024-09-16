https://ria.ru/20240916/wp-1972894621.html

"Будет переворот". СМИ рассказали об угрозе Украине от ВСУ

"Будет переворот". СМИ рассказали об угрозе Украине от ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024

"Будет переворот". СМИ рассказали об угрозе Украине от ВСУ

Вооруженные силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией, пишет The Washington Post. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:01

2024-09-16T09:01

2024-09-16T09:01

в мире

россия

украина

курская область

владимир путин

юрий ушаков

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией, пишет The Washington Post."Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах", — приводит журналистка слова украинского солдата.Как указала обозреватель, в рядах украинских подразделений не поддерживают какую-либо мирную инициативу по окончанию конфликта.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html

https://ria.ru/20240916/shvetsiya-1972878547.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, курская область, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, политика