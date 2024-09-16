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Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить президентские выборы

Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить президентские выборы - РИА Новости, 16.09.2024

Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить президентские выборы

Суд на Украине в понедельник должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать украинский парламент назначить выборы... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T00:47

2024-09-16T00:47

2024-09-16T06:11

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Суд на Украине в понедельник должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Срок его полномочий истек 20 мая. Но официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства. Между нелегитимностью и страхом поражения Дискуссии о возможности проведения выборов на Украине активно шли в прошлом году. В начале ноября 2023 года Зеленский поставил в этом вопросе точку, заявив, что они не ко времени. В его офисе отказ проводить выборы оправдывали тем, что они должны быть признаны "демократическими" со стороны международного сообщества, в них обязательно должны участвовать все украинские военнослужащие и граждане, покинувших страну. Еще одна из причин — нежелание тратить бюджетные деньги, которых "и так не хватает". "Если сегодня наши партнеры придут и скажут, что готовы решить нам эти четыре вопроса, власть в лице президента готова (к выборам. — Прим. ред.)", — заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ноябре. Эксперты и СМИ называли и другую причину отмены выборов до окончания военного положения — страх Зеленского потерпеть поражение. Согласно опросам жителей Украины, проводимым в 2023 году и начале текущего, в случае президентских выборов победил бы экс-главком ВСУ Валерий Залужный, Зеленскому отдали бы почти вдвое меньше голосов. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что с истечением 20 мая срока полномочий Зеленский стал самозванцем. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в июне отметил, что глава киевского режима узурпировал власть задолго до завершения своих президентских полномочий, он остается во главе страны, не имея на то законных оснований. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук призвал созвать расширенное заседание постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для рассмотрения фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским.При этом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отметил, что в ЕС продолжат считать его законным главой государства, так как проведение выборов в условиях конфликта, по мнению Брюсселя, не представляется возможным.Замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая утверждала, что были проведены политические консультации при участии ЕС, США, представителей групп и фракций Верховной рады. Итогом стало подписание договора, согласно которому, выборы в стране пройдут после окончания срока действия военного положения. А спикер парламента Руслан Стефанчук назвал врагами страны и "политическими гнидами" всех, кто ставит под сомнение легитимность главы киевского режима. Добиться выборов через суд В конце июня депутат Рады Александр Дубинский подал иск в суд с требованием обязать парламент назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Позже он уточнил, что спикер Стефанчук и лидеры фракций заключили кулуарное соглашение об отказе назначать выборы главы государства, совершив тем самым конституционный переворот. По его мнению, отсылка политических элит к нормам закона о запрете проведения выборов во время действия военного положения является профанацией с целью узурпации власти. Заседание суда должно было состояться в июле. Однако его перенесли на сентябрь. "Заседание по моему иску в Верховный суд с требованием к Верховной раде назначить выборы президента назначено на 16 сентября на 15.30 (совпадает с московским временем. — Прим. ред.)", — написал Дубинский в Telegram.На Украине это не первое обращение в Верховный суд по поводу выборов. Издание "Страна.ua" в конце апреля сообщило, что Верховный суд открыл дело по иску против Верховной рады, в котором парламент обвиняют в бездействии в связи с неназначением президентских выборов. Иск подал житель Чернигова Олег Серик. Чем закончилась эта история, неизвестно.Депутат Рады Ярослав Железняк в июле сообщил, что кабмин утвердил бюджетную декларацию на 2025 — 2027 года. В ней предусмотрено проведение выборов всех уровней на Украине после отмены военного положения. По информации Железняка, в проекте бюджета на следующий год расходы на проведение выборов не заложены. Скорее всего, в 2025 году они тоже не состоятся под предлогом их невозможности во время военного положения. По мнению украинского парламентария Дубинского, Зеленский не заинтересован в завершении конфликта."Как вечно царствие Божье, так вечно и царствование Зеленского, пока идет война. Которая и есть его "мир", — написал Дубинский в Telegram.Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972708892.html

https://ria.ru/20240913/zelenskiy-1972522386.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964351519.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, валерий залужный, верховная рада украины, евросоюз