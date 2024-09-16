https://ria.ru/20240916/vulkan-1972882854.html
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 16.09.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:31
2024-09-16T05:31
2024-09-16T05:31
происшествия
эбеко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области. "По информации сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, днем 16 сентября на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 километров", - отмечается в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240818/vulkan-1966829641.html
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, россия
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Россия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
МЧС: вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
"По информации сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, днем 16 сентября на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 километров", - отмечается в сообщении ведомства.
По данным диспетчеров, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.