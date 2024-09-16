https://ria.ru/20240916/volontery-1972873181.html

Волонтеры помогают спасателям в поселке Ольховое в ЛНР

Волонтеры помогают спасателям в поселке Ольховое в ЛНР - РИА Новости, 16.09.2024

Волонтеры помогают спасателям в поселке Ольховое в ЛНР

Волонтеры "Народного Фронта" в поселке Ольховое Станично-Луганского района помогают спасателям, которые борются с масштабным пожаром, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T01:07

2024-09-16T01:07

2024-09-16T11:18

луганская народная республика

иван филипоненко

леонид пасечник

общероссийский народный фронт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Волонтеры "Народного Фронта" в поселке Ольховое Станично-Луганского района помогают спасателям, которые борются с масштабным пожаром, сообщил РИА Новости член исполкома ОНФ в ЛНР Иван Филипоненко. Ранее, 14 сентября, в МЧС сообщили, что спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР, позже огонь распространился на алюминиевый завод в данном районе. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко объявил эвакуацию жителей поселка Ольховое из-за бушующего пожара. "Ситуация такова, что мирное население, изъявившее желание эвакуироваться, либо оказавшееся в ситуации, когда эвакуация необходима, местная администрация уже смогла эвакуировать собственными силами. Однако сейчас очень остро стоит вопрос по помощи пожарным. Сил очень много задействовано в тушении и ребятам просто банально нужна вода", - рассказал Филипоненко. Он пояснил, что волонтеры развозят питьевую воду спасателям, а также чем могут помогают в тушении пожара. Филипоненко уточнил, что с наступлением утра волонтеры "Народного Фронта" начнут оказывать посильную помощь эвакуированным в пункт временного размещения мирным жителям.

https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html

https://ria.ru/20240608/udar-1951708839.html

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луганская народная республика, иван филипоненко, леонид пасечник, общероссийский народный фронт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество