https://ria.ru/20240916/volontery-1972873181.html
Волонтеры помогают спасателям в поселке Ольховое в ЛНР
Волонтеры помогают спасателям в поселке Ольховое в ЛНР - РИА Новости, 16.09.2024
Волонтеры помогают спасателям в поселке Ольховое в ЛНР
Волонтеры "Народного Фронта" в поселке Ольховое Станично-Луганского района помогают спасателям, которые борются с масштабным пожаром, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T01:07
2024-09-16T01:07
2024-09-16T11:18
луганская народная республика
иван филипоненко
леонид пасечник
общероссийский народный фронт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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общество
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Волонтеры "Народного Фронта" в поселке Ольховое Станично-Луганского района помогают спасателям, которые борются с масштабным пожаром, сообщил РИА Новости член исполкома ОНФ в ЛНР Иван Филипоненко. Ранее, 14 сентября, в МЧС сообщили, что спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР, позже огонь распространился на алюминиевый завод в данном районе. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко объявил эвакуацию жителей поселка Ольховое из-за бушующего пожара. "Ситуация такова, что мирное население, изъявившее желание эвакуироваться, либо оказавшееся в ситуации, когда эвакуация необходима, местная администрация уже смогла эвакуировать собственными силами. Однако сейчас очень остро стоит вопрос по помощи пожарным. Сил очень много задействовано в тушении и ребятам просто банально нужна вода", - рассказал Филипоненко. Он пояснил, что волонтеры развозят питьевую воду спасателям, а также чем могут помогают в тушении пожара. Филипоненко уточнил, что с наступлением утра волонтеры "Народного Фронта" начнут оказывать посильную помощь эвакуированным в пункт временного размещения мирным жителям.
https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html
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луганская народная республика, иван филипоненко, леонид пасечник, общероссийский народный фронт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество
Луганская Народная Республика, Иван Филипоненко, Леонид Пасечник, Общероссийский народный фронт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Общество
Волонтеры помогают спасателям в поселке Ольховое в ЛНР
Волонтеры ОНФ в поселке Ольховое помогают спасателям, борющимся с пожаром