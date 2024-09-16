Рейтинг@Mail.ru
"Лучший исход". В США назвали подходящее время для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 16.09.2024 (обновлено: 16:54 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/ukraina-1973010238.html
"Лучший исход". В США назвали подходящее время для переговоров по Украине
"Лучший исход". В США назвали подходящее время для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.09.2024
"Лучший исход". В США назвали подходящее время для переговоров по Украине
РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:48
2024-09-16T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
скотт риттер
юрий ушаков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962218637_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_d56e6e4b3e4860fc80c2450f3f9565ca.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Для США и Украины будет наиболее выгодно согласиться на участие в мирных переговорах с Россией до наступления зимы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэем."Для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей. Первое — до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход. Но пока Киев политически не готов принять такую ​​сделку", — считает Риттер.По его словам, если Киев не согласится участвовать в мирных переговорах до конца года, то Украина может потерпеть колоссальные потери еще до начала весны."Если переговоры не состоятся, то зима будет разрушительной для Украины. Она полностью ее уничтожит. Тогда следующее окно возможностей сможет открыться только весной, но на этот раз Украина не будет иметь никакой переговорной позиции, поскольку она уже будет разгромлена", — отметил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240916/svo-1972996976.html
https://ria.ru/20240916/italiya-1972949318.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962218637_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_518f5aaa9e0e52ef67a67a58d3635f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Скотт Риттер, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Лучший исход". В США назвали подходящее время для переговоров по Украине

Риттер: Киеву требуется приступить к переговорам с Россией до зимы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Для США и Украины будет наиболее выгодно согласиться на участие в мирных переговорах с Россией до наступления зимы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэем.
"Для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей. Первое — до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход. Но пока Киев политически не готов принять такую ​​сделку", — считает Риттер.
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Economist: США вряд ли официально разрешат Киеву бить вглубь России
Вчера, 16:00
По его словам, если Киев не согласится участвовать в мирных переговорах до конца года, то Украина может потерпеть колоссальные потери еще до начала весны.
"Если переговоры не состоятся, то зима будет разрушительной для Украины. Она полностью ее уничтожит. Тогда следующее окно возможностей сможет открыться только весной, но на этот раз Украина не будет иметь никакой переговорной позиции, поскольку она уже будет разгромлена", — отметил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Экс-премьер Италии назвал позицию правительства по Украине лицемерной
Вчера, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСкотт РиттерЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала