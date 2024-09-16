https://ria.ru/20240916/ukraina-1973010238.html

"Лучший исход". В США назвали подходящее время для переговоров по Украине

"Лучший исход". В США назвали подходящее время для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.09.2024

"Лучший исход". В США назвали подходящее время для переговоров по Украине

РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:48

2024-09-16T16:48

2024-09-16T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

скотт риттер

юрий ушаков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Для США и Украины будет наиболее выгодно согласиться на участие в мирных переговорах с Россией до наступления зимы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэем."Для достижения мира на Украине есть только два окна возможностей. Первое — до наступления зимы. Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход. Но пока Киев политически не готов принять такую ​​сделку", — считает Риттер.По его словам, если Киев не согласится участвовать в мирных переговорах до конца года, то Украина может потерпеть колоссальные потери еще до начала весны."Если переговоры не состоятся, то зима будет разрушительной для Украины. Она полностью ее уничтожит. Тогда следующее окно возможностей сможет открыться только весной, но на этот раз Украина не будет иметь никакой переговорной позиции, поскольку она уже будет разгромлена", — отметил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240916/svo-1972996976.html

https://ria.ru/20240916/italiya-1972949318.html

украина

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в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато