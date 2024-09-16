https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

Все стали пацифистами. Мирные планы посыпались как из рога изобилия

Все стали пацифистами. Мирные планы посыпались как из рога изобилия - РИА Новости, 16.09.2024

Все стали пацифистами. Мирные планы посыпались как из рога изобилия

Еще недавно требования "нанести стратегическое поражение России" были обычным делом для западных политиков и СМИ. Сейчас эта цель вдруг куда-то испарилась... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:00

2024-09-16T08:00

2024-09-16T08:07

аналитика

украина

россия

владимир зеленский

олаф шольц

виктория нуланд

вооруженные силы украины

оон

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Еще недавно требования "нанести стратегическое поражение России" были обычным делом для западных политиков и СМИ. Сейчас эта цель вдруг куда-то испарилась. Вместо этого, как из рога изобилия посыпались самые разнообразные "мирные планы по Украине", причем некоторые из них озвучивают персонажи, которых еще недавно было сложно отнести к миротворцам. И чем чаще эти планы звучат, тем заметнее нервничает (и это еще мягкое определение) Владимир Зеленский и его команда. Если попробовать провести ревизию всех озвученных "мирных планов", то уже можно сбиться со счета и потеряться в их разнообразии. Оставив за скобками четкий и конкретный план, озвученный Россией с первых дней СВО и зафиксированный в предварительных соглашениях в Стамбуле, а также "формулу мира Зеленского", которую всерьез не воспринимает никто, можно вспомнить предложенный еще весной этого года Индией и Китаем "консенсус из шести пунктов". По данным китайского МИД, этот план получил позитивные оценки в 110 государствах. Напомним, там предлагалось замораживание конфликта на линии соприкосновения и начало переговоров между Россией и Украиной. Еще в июне Киев по-хамски ответил на эти инициативы, отвергнув их.Ну а сейчас только ленивый не выдвигает свои идеи. Чем более отчаянной становится ситуация на фронте для ВСУ, тем большими "миротворцами" выступают самые яростные ястребы. Наиболее наглядный пример — канцлер Германии Олаф Шольц. Он вдруг резко забыл, что с первых месяцев СВО вплоть до прошлого года не раз категорично заявлял: "Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть". Он и его партия на наших глазах превратились в сторонников диалога, компромисса, переговоров, перемирий. Ни у кого нет сомнений, что это связано с полным провалом возглавляемой Шольцем Социал-демократической партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. Внезапно для себя команда канцлера осознала, что тема Украины стала одной из определяющих на земельных выборах, и попыталась перехватить инициативу на этом направлении у "Альтернативы для Германии" и Союза Сары Вагенкнехт.Немецкая пресса не скрывает, что такая любовь к пацифизму проснулась в Шольце именно сейчас, аккурат под выборы в еще одной восточногерманской земле — в Бранденбурге. Это традиционная вотчина социал-демократов, которые всегда, во все годы после воссоединения Германии, занимали там первое место. По некоторым опросам, летом этого года они вообще скатились на четвертую позицию, уступив не только АдГ и ХДС, но и партии Вагенкнехт, которая во главе угла поставила вопрос мира на Украине. Не поверите, но после заявлений Шольца о необходимости достичь мира позиции его партии в Бранденбурге улучшились и сейчас она уже в затылок дышит "Альтернативе".План Шольца пока выглядит аморфным. Все, что смогли породить его сторонники, — это идею создания переговорной группы посредников из стран Глобального Юга. При этом все соглашаются с тем, что Украина может забыть о своих мечтах "выйти на границы 1991 года". Это объединяет буквально все озвученные "планы мира".Соглашается с этим и Вагенкнехт, которая обрисовала контуры своего "плана компромисса" в свежем интервью газете Tagesspiegel. Ее идея сводится к немедленной остановке огня с одновременным прекращением поставок оружия на Украину и отказом Киева от вступления в НАТО. А дальше следует совсем уж крамольная для западного политика идея: "Было бы правильно спросить у жителей Донбасса и Крыма, к какой стране они хотят принадлежать, на референдуме под наблюдением ООН". Нет, мы-то уже спросили жителей и знаем их ответ. Но в любом случае похвально, что кто-то рекомендовал учитывать этот ответ.Кстати, идею проведения "референдума, признанного ООН", подхватили многие новоявленные миротворцы. Крайне неожиданно в этой связи выступил на страницах газеты Daily Mail, которая всегда разжигает ненависть к России, ветеран британской журналистики Эндрю Нил. Даже призывая вооружить Украину до зубов, этот убежденный ястреб все равно вынужден признать, что вернуть ей утраченные территории не получится: "Украина должна будет признать, что Крым останется российским <…> и что определенная часть русскоязычного Донбасса на Востоке также потеряна". И он также рассуждает о проведении референдума под эгидой ООН. Признают невозможность возврата территорий и другие британские газеты, занимающие абсолютно русофобские позиции.Это же признание зафиксировано в "мирном плане Трампа". Да-да, есть и такой. И хотя сам кандидат в президенты США от республиканцев пока отказывается детализировать его, обещая лишь усадить за стол переговоров лидеров России и Украины, но план озвучил его кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс. В интервью на консервативном ток-шоу он дал понять, что туда входит создание демилитаризованной зоны по существующей линии фронта и гарантированная внеблоковость Украины.На идею, озвученную Вэнсом, тут же набросились демократы. Виктория Нуланд, одна из основных виновниц кровавых событий на Украине, заявила, что "план Вэнса очень похож на то, что периодически предлагает Путин в качестве мирных условий". Нуланд подчеркнула, что фактически это предложение Путина, высказанное в феврале 2022 года. И явно соврала. Уж она-то прекрасно знает, что тогда Россия предложила Украине гораздо более щадящие условия, заранее предупредив, что затем эти условия будут только ужесточаться.Подводя итоги, можно сказать однозначно: Запад уже смирился с тем, что Россию победить не получится и что с мечтами о "восстановлении территориальной целостности Украины" придется расстаться. И по мере того как эта очевидность закрепляется в общественном сознании, Зеленский полностью теряет самообладание. Его недавнее интервью бразильскому ресурсу Metropoles, сколь хамское, столь и беспорядочное, — наглядное тому свидетельство. Персонально оскорбив лидеров Китая и Бразилии, самопровозглашенный президент Украины в ультимативной форме потребовал от них не лезть со своими мирными инициативами. Он даже забыл, как первую половину нынешнего года уговаривал эти страны присоединиться к мирному процессу!Зеленский так нервничает, потому что видит, как его обкладывают со всех сторон.Если уж даже британцы и немцы заявляют о том, что Зеленскому придется смириться с утратой территорий, то это означает, что его уже слили. Ясно, что весь этот "пацифизм" рождается именно сейчас неслучайно. Очевидно, что и Шольц, и Трамп, и самые яростные британские ястребы становятся "миротворцами поневоле" — они просто видят, какая ситуация складывается для Украины на поле боя. И если кто-то на Западе думает, что Россия этого не понимает, он глубоко ошибается.

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https://ria.ru/20240913/soyuznik-1972338647.html

https://ria.ru/20240912/smi-1971831033.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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аналитика, украина, россия, владимир зеленский, олаф шольц, виктория нуланд, вооруженные силы украины, оон, германия, дональд трамп