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Промышленно-энергетический форум TNF посетят делегации шести стран - РИА Новости, 16.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:27 16.09.2024 (обновлено: 10:35 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tyumen-1972908598.html
Промышленно-энергетический форум TNF посетят делегации шести стран
Промышленно-энергетический форум TNF посетят делегации шести стран - РИА Новости, 16.09.2024
Промышленно-энергетический форум TNF посетят делегации шести стран
Промышленно-энергетический форум TNF 2024, который открылся в понедельник в Тюмени, посетят бизнес-миссии Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:27
2024-09-16T10:35
тюменская область
александр моор
тюмень
белоруссия
казахстан
алексей кушнаренко
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF 2024, который открылся в понедельник в Тюмени, посетят бизнес-миссии Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Королевства Саудовской Аравии, сообщает корреспондент РИА Новости. Также иностранные делегации побывают на предприятиях и проведут встречи с отечественными разработчиками и производителями.Делегацию из Беларуси возглавит министр энергетики Алексей Кушнаренко. Из Казахстана прибудут вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков и вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.В составе миссий будут работать также представители ведущих нефтегазовых и нефтесервисных компаний двух стран. Делегации Беларуси и Казахстана примут участие в стратегически важных мероприятиях форума. "Форум TNF – главная деловая площадка отечественной нефтегазовой промышленности. Здесь решаются вопросы технологической устойчивости ТЭК, для достижения которой важны международное партнерство. Дружественные страны также заинтересованы в технологиях и кооперации с нами. В этот раз бизнес-миссии Беларуси и Казахстана возглавили представители правительств", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подчеркнул, что такое представительство поможет наладить деловые связи как между компаниями, так и между вузами, государственными структурами, ответственными за науку и технологическое развитие. В тематический день "Технологии и процессы" 17 сентября иностранные делегации присоединятся к треку для технических специалистов нефтегазовой и смежных отраслей, где будут представлены практические кейсы, разработки российского ТЭК, состоятся экскурсии на тюменские предприятия. В 2024 году TNF получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Ожидается, что мероприятия форума посетят 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России.
https://ria.ru/20240910/natsproekty-1971766421.html
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александр моор, тюмень, белоруссия, казахстан, алексей кушнаренко
Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Белоруссия, Казахстан, Алексей Кушнаренко

Промышленно-энергетический форум TNF посетят делегации шести стран

© Фото : пресс-служба TNFУчастники Промышленно-энергетического форума TNF на территории Тюменского технопарка
Участники Промышленно-энергетического форума TNF на территории Тюменского технопарка - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : пресс-служба TNF
Участники Промышленно-энергетического форума TNF на территории Тюменского технопарка
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF 2024, который открылся в понедельник в Тюмени, посетят бизнес-миссии Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Королевства Саудовской Аравии, сообщает корреспондент РИА Новости.
Также иностранные делегации побывают на предприятиях и проведут встречи с отечественными разработчиками и производителями.
Делегацию из Беларуси возглавит министр энергетики Алексей Кушнаренко. Из Казахстана прибудут вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков и вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.
В составе миссий будут работать также представители ведущих нефтегазовых и нефтесервисных компаний двух стран. Делегации Беларуси и Казахстана примут участие в стратегически важных мероприятиях форума.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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"Форум TNF – главная деловая площадка отечественной нефтегазовой промышленности. Здесь решаются вопросы технологической устойчивости ТЭК, для достижения которой важны международное партнерство. Дружественные страны также заинтересованы в технологиях и кооперации с нами. В этот раз бизнес-миссии Беларуси и Казахстана возглавили представители правительств", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона подчеркнул, что такое представительство поможет наладить деловые связи как между компаниями, так и между вузами, государственными структурами, ответственными за науку и технологическое развитие.
В тематический день "Технологии и процессы" 17 сентября иностранные делегации присоединятся к треку для технических специалистов нефтегазовой и смежных отраслей, где будут представлены практические кейсы, разработки российского ТЭК, состоятся экскурсии на тюменские предприятия.
В 2024 году TNF получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Ожидается, что мероприятия форума посетят 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России.
Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Тюменская областьАлександр МоорТюменьБелоруссияКазахстанАлексей Кушнаренко
 
 
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