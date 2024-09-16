https://ria.ru/20240916/turtsiya-1972883013.html

В Турции заявили, что договоренностей о встрече Эрдогана и Асада нет

В Турции заявили, что договоренностей о встрече Эрдогана и Асада нет - РИА Новости, 16.09.2024

В Турции заявили, что договоренностей о встрече Эрдогана и Асада нет

Конкретных договоренностей по дате и месту встречи лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада нет, в СМИ много вбросов на эту тему, сообщили... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T05:34

2024-09-16T05:34

2024-09-16T05:34

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АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Конкретных договоренностей по дате и месту встречи лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада нет, в СМИ много вбросов на эту тему, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. "Мы видим различные вбросы в СМИ, но пока каких-то договоренностей на эту тему нет. Мы своевременно объявим об этом (о встрече лидеров Турции и САР – ред.) при наличии какой-либо информации", - сказали в канцелярии. Ранее в МИД Турции заявили РИА Новости, что Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией. В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу. Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.

https://ria.ru/20240913/turtsiya-1972489473.html

https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972774734.html

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в мире, россия, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров