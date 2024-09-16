https://ria.ru/20240916/trevoga-1972893595.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.09.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:48
2024-09-16T08:48
2024-09-16T08:48
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 8.11 мск по 8.26 мск. Ранее в понедельник в этих областях тревога уже была объявлена, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240916/pobeda-1972828970.html
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РИА Новости
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в мире, украина, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу