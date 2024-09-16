https://ria.ru/20240916/trevoga-1972873646.html
В 12 областях Украины звучит воздушная тревога
В 12 областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 16.09.2024
В 12 областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, сигнал тревоги... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T01:38
2024-09-16T01:38
2024-09-16T01:38
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Днепропетровской области сигнал тревоги был объявлен в 00.24 мск, в 00.27 тревогу объявили в Житомирской области, в 00.41 - в Харьковской, 00.52 - в Николаевской. После 01.00 тревогу объявили в Хмельницкой, Черниговской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В 12 областях Украины звучит воздушная тревога
Онлайн-карта: в 12 областях Украины звучит воздушная тревога