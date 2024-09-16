Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 16.09.2024 (обновлено: 18:55 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tramp-1973044251.html
Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению
Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению - РИА Новости, 16.09.2024
Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в понедельник заявил, что "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:39
2024-09-16T18:55
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в понедельник заявил, что "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена якобы привела уже ко второму покушению на него."Он (подозреваемый в покушении – ред.) верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней… Их риторика стала причиной почему я подвергался обстрелу, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну — как изнутри, так и снаружи", - заявил Трамп телеканалу Fox News.В частности, речь идет о высказываниях Харрис и Байдена о том, что он является "угрозой демократии", утверждает бывший президент США.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240916/ssha-1972953552.html
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению

Трамп: риторика Байдена и Харрис привела уже ко второму покушению

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в понедельник заявил, что "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена якобы привела уже ко второму покушению на него.
"Он (подозреваемый в покушении – ред.) верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней… Их риторика стала причиной почему я подвергался обстрелу, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну — как изнутри, так и снаружи", - заявил Трамп телеканалу Fox News.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Госдума прокомментировала покушение на Трампа и легитимность выборов в США
Вчера, 13:47
В частности, речь идет о высказываниях Харрис и Байдена о том, что он является "угрозой демократии", утверждает бывший президент США.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа
Вчера, 12:38
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала