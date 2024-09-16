https://ria.ru/20240916/tramp-1973044251.html

Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению

Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению - РИА Новости, 16.09.2024

Трамп обвинил Байдена и Харрис в риторике, приведшей ко второму покушению

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в понедельник заявил, что "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:39

2024-09-16T18:39

2024-09-16T18:55

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в понедельник заявил, что "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и президента Джо Байдена якобы привела уже ко второму покушению на него."Он (подозреваемый в покушении – ред.) верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней… Их риторика стала причиной почему я подвергался обстрелу, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну — как изнутри, так и снаружи", - заявил Трамп телеканалу Fox News.В частности, речь идет о высказываниях Харрис и Байдена о том, что он является "угрозой демократии", утверждает бывший президент США.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240916/ssha-1972953552.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024