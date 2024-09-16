https://ria.ru/20240916/tokaev-1972951505.html

Токаев назвал отказ заключить Стамбульское соглашение упущенным шансом

Токаев назвал отказ заключить Стамбульское соглашение упущенным шансом - РИА Новости, 16.09.2024

Токаев назвал отказ заключить Стамбульское соглашение упущенным шансом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане заявил, что с отказом от заключения Стамбульского соглашения... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:32

2024-09-16T13:32

2024-09-16T14:02

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АЛМА-АТА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане заявил, что с отказом от заключения Стамбульского соглашения был упущен хороший шанс на примирение по Украине.В понедельник Шольц прибыл в Казахстан с официальным визитом, он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия". В ходе встречи в узком составе Шольц попросил главу Казахстана высказаться по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины."К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов", - сказал Токаев.Он добавил, что с Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, между странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. Также он отметил, что "в Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу". "Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", - добавил казахстанский лидер.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240826/putin-1968504649.html

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