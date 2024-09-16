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Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима - РИА Новости, 17.09.2024
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13:25 16.09.2024 (обновлено: 00:46 17.09.2024)
https://ria.ru/20240916/tokaev-1972948483.html
Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима
Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима - РИА Новости, 17.09.2024
Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима
Россия в военном отношении непобедима, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-16T13:25
2024-09-17T00:46
россия
касым-жомарт токаев
украина
казахстан
в мире
олаф шольц
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АСТАНА, 16 сен — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане.&quot;Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. И прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт&quot;, — сказал он.Шольц сегодня прибыл в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия" и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов. Во время встречи в узком составе канцлер попросил главу Казахстана высказаться по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.Как указал Токаев, хороший шанс на "достижение хотя бы перемирия" был упущен из-за отказа заключить соглашение в Стамбуле.&quot;Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов&quot;, — сказал политик.Он подчеркнул, что в Астане считают заслуживающим поддержки мирный план Китая и Бразилии.Кроме того, Токаев добавил, что с Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, между странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html
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россия, касым-жомарт токаев, украина, казахстан, в мире, олаф шольц
Россия, Касым-Жомарт Токаев, Украина, Казахстан, В мире, Олаф Шольц
Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима

Токаев на встрече с Шольцем заявил о непобедимости России в военном плане

© Фото : Aqorda/TelegramКасым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Aqorda/Telegram
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи
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АСТАНА, 16 сен — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане.
«

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. И прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Шольц сегодня прибыл в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия" и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов. Во время встречи в узком составе канцлер попросил главу Казахстана высказаться по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.
Как указал Токаев, хороший шанс на "достижение хотя бы перемирия" был упущен из-за отказа заключить соглашение в Стамбуле.
«

"Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов", — сказал политик.

Он подчеркнул, что в Астане считают заслуживающим поддержки мирный план Китая и Бразилии.

В опубликованном в мае меморандуме "Общие договоренности между КНР и Бразилией по политическому урегулированию кризиса на Украине" переговоры названы единственным способом решения конфликта. Две страны также указали, что все стороны должны создать условия для возобновления диалога, и призвали провести мирную конференцию, признанную и Москвой, и Киевом, с равным участием и справедливым обсуждением предложений.

Кроме того, в 2023 году КНР представила свой мирный план из 12 пунктов, среди которых прекращение огня, уважение интересов всех стран в области безопасности и решение гуманитарного кризиса.

Кроме того, Токаев добавил, что с Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, между странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.
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РоссияКасым-Жомарт ТокаевУкраинаКазахстанВ миреОлаф Шольц
 
 
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