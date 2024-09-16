Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима

В опубликованном в мае меморандуме "Общие договоренности между КНР и Бразилией по политическому урегулированию кризиса на Украине" переговоры названы единственным способом решения конфликта. Две страны также указали, что все стороны должны создать условия для возобновления диалога, и призвали провести мирную конференцию, признанную и Москвой, и Киевом, с равным участием и справедливым обсуждением предложений.

Кроме того, в 2023 году КНР представила свой мирный план из 12 пунктов, среди которых прекращение огня, уважение интересов всех стран в области безопасности и решение гуманитарного кризиса.