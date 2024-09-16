https://ria.ru/20240916/svo-1972979037.html

В Киеве назвали разрешение бить вглубь России основным "условием победы"

В Киеве назвали разрешение бить вглубь России основным "условием победы" - РИА Новости, 16.09.2024

В Киеве назвали разрешение бить вглубь России основным "условием победы"

Разрешение на удары вглубь России является ключевым элементом в так называемом "плане победы" Украины, заявил в понедельник советник руководителя офиса... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:04

2024-09-16T15:04

2024-09-16T15:18

специальная военная операция на украине

россия

киев

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сергей лещенко

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Разрешение на удары вглубь России является ключевым элементом в так называемом "плане победы" Украины, заявил в понедельник советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по его словам, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Киев собирается в сентябре передать план президенту США Джо Байдену. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает СВО и достигнет поставленных целей. "План победы, который Зеленский довольно обтекаемо, языком намеков озвучил на конференции. Он сказал, что план победы зависит от президента Байдена. То есть, очевидно, план победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, сможет быть по тем аэродромам, военным базам, хранилищам", - сказал Лещенко в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что без получения Украиной такого разрешения реализация плана будет невозможна. Кроме того, Лещенко подтвердил, что такое разрешение, который должен дать Байден, будет обсуждаться на Генассамблее ООН на следующей неделе. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240914/sholts-1972744443.html

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