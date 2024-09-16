https://ria.ru/20240916/shoygu-1973003175.html

Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии

Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии - РИА Новости, 16.09.2024

Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии

Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и обсудил с ним региональные и глобальные угрозы,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:14

2024-09-16T16:14

2024-09-16T16:17

россия

сирия

дамаск (город)

башар асад

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401370_0:10:1231:702_1920x0_80_0_0_313cd513509841ee5b1862d248288429.jpg

БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и обсудил с ним региональные и глобальные угрозы, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы президентского дворца республики. "Президент Башар Асад встретил господина Сергея Шойгу - секретаря Совета Безопасности России и обсудил с ним комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двухсторонние отношения России и Сирии", - сказано в заявлении канцелярии.

https://ria.ru/20240825/asad-1968366362.html

россия

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сирия, дамаск (город), башар асад, сергей шойгу