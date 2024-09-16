https://ria.ru/20240916/shoygu-1973003175.html
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии - РИА Новости, 16.09.2024
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии
Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и обсудил с ним региональные и глобальные угрозы,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:14
2024-09-16T16:14
2024-09-16T16:17
россия
сирия
дамаск (город)
башар асад
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401370_0:10:1231:702_1920x0_80_0_0_313cd513509841ee5b1862d248288429.jpg
БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и обсудил с ним региональные и глобальные угрозы, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы президентского дворца республики. "Президент Башар Асад встретил господина Сергея Шойгу - секретаря Совета Безопасности России и обсудил с ним комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двухсторонние отношения России и Сирии", - сказано в заявлении канцелярии.
https://ria.ru/20240825/asad-1968366362.html
россия
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401370_7:0:1108:826_1920x0_80_0_0_40167823c643f80ddef0926869fec183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, дамаск (город), башар асад, сергей шойгу
Россия, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Сергей Шойгу
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии
Асад обсудил с Шойгу глобальные угрозы и двухсторонние отношения РФ и Сирии