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Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии - РИА Новости, 16.09.2024
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16:14 16.09.2024 (обновлено: 16:17 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/shoygu-1973003175.html
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии - РИА Новости, 16.09.2024
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии
Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и обсудил с ним региональные и глобальные угрозы,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:14
2024-09-16T16:17
россия
сирия
дамаск (город)
башар асад
сергей шойгу
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БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и обсудил с ним региональные и глобальные угрозы, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы президентского дворца республики. "Президент Башар Асад встретил господина Сергея Шойгу - секретаря Совета Безопасности России и обсудил с ним комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двухсторонние отношения России и Сирии", - сказано в заявлении канцелярии.
https://ria.ru/20240825/asad-1968366362.html
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россия, сирия, дамаск (город), башар асад, сергей шойгу
Россия, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Сергей Шойгу
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии

Асад обсудил с Шойгу глобальные угрозы и двухсторонние отношения РФ и Сирии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и обсудил с ним региональные и глобальные угрозы, сообщается в понедельник в заявлении пресс-службы президентского дворца республики.
"Президент Башар Асад встретил господина Сергея Шойгу - секретаря Совета Безопасности России и обсудил с ним комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двухсторонние отношения России и Сирии", - сказано в заявлении канцелярии.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В вопросе сближения Дамаска и Анкары нет никакого прогресса, заявил Асад
25 августа, 15:22
 
РоссияСирияДамаск (город)Башар АсадСергей Шойгу
 
 
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