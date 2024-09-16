https://ria.ru/20240916/rossija-1973010852.html

"Врачи без границ" прекращают деятельность в России

"Врачи без границ" прекращают деятельность в России - РИА Новости, 16.09.2024

"Врачи без границ" прекращают деятельность в России

Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) прекращает свою деятельность в России спустя 32 года после августовского решения министерства юстиции страны... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:42

2024-09-16T16:42

2024-09-16T16:55

здоровье - общество

россия

нидерланды

москва

врачи без границ

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ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) прекращает свою деятельность в России спустя 32 года после августовского решения министерства юстиции страны исключить филиал MSF в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. "Тридцать два года спустя после начала работы в России организация "Врачи без границ" (MSF) была вынуждена прекратить свою деятельность в стране. В августе этого года мы получили письмо от министерства юстиции России с решением исключить филиал НКО "Врачи без границ" (Нидерланды) в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО", - сказано в документе. Организация отмечает, что за эти годы она работала в разных регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Чечне, Ингушетии, Дагестане, а в последнее время в Архангельской и Ивановской областях, а также на юге России в Белгороде и Ростове-на-Дону. "С тяжелым сердцем мы должны прекратить нашу деятельность в России. В своей работе наша организация руководствуется принципами независимости, беспристрастности и нейтралитета, а также медицинской этикой", - приводятся в заявлении слова руководителя программ MSF в России Яшовардхана.В организации добавили, что готовы продолжить деятельность в России, как только власти дадут им на это разрешение.

https://ria.ru/20240307/posol-1931701326.html

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, нидерланды, москва, врачи без границ