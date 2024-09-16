"Врачи без границ" прекращают деятельность в России
"Врачи без границ" прекращают деятельность в России после решения Минюста
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) прекращает свою деятельность в России спустя 32 года после августовского решения министерства юстиции страны исключить филиал MSF в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.
«
"Тридцать два года спустя после начала работы в России организация "Врачи без границ" (MSF) была вынуждена прекратить свою деятельность в стране. В августе этого года мы получили письмо от министерства юстиции России с решением исключить филиал НКО "Врачи без границ" (Нидерланды) в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО", - сказано в документе.
Организация отмечает, что за эти годы она работала в разных регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Чечне, Ингушетии, Дагестане, а в последнее время в Архангельской и Ивановской областях, а также на юге России в Белгороде и Ростове-на-Дону.
"С тяжелым сердцем мы должны прекратить нашу деятельность в России. В своей работе наша организация руководствуется принципами независимости, беспристрастности и нейтралитета, а также медицинской этикой", - приводятся в заявлении слова руководителя программ MSF в России Яшовардхана.
В организации добавили, что готовы продолжить деятельность в России, как только власти дадут им на это разрешение.
Посла США вызвали в российский МИД
7 марта, 13:20