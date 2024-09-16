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Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ - РИА Новости, 16.09.2024
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00:27 16.09.2024
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Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ
Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ - РИА Новости, 16.09.2024
Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ
Самая низкая доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах семей - порядка 6,3% - сложилась в Астраханской области, самая высокая – в Чукотском автономном... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T00:27
2024-09-16T00:27
экономика
жкх
россия
чукотский автономный округ
амурская область
риа рейтинг
астраханская область
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Самая низкая доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах семей - порядка 6,3% - сложилась в Астраханской области, самая высокая – в Чукотском автономном округе - около 14%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Ситуация в ЖКХСитуация в сфере ЖКУ является одной из наиболее широко обсуждаемых тем в России. В частности, повышенное внимание общественности вызывает периодически происходящий рост тарифов на фоне непрозрачности системы ценообразования и частых вопросов по поводу качества предоставляемых услуг, отмечают составители рейтинга. Тарифы ЖКУ являются также одним из факторов, определяющих инфляционные процессы. Для многих жителей России оплата коммунальных услуг составляет весьма существенную часть их бюджета, и даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне их благосостояния. Особенно чувствительно рост тарифов отражается на благосостоянии жителей, имеющих невысокие доходы. В 2023 году индексация тарифов не производилась, однако цены на ЖКУ выросли в результате декабрьской индексации 2022 года. На фоне позитивной динамики доходов и расходов населения доля затрат на ЖКУ в расходах в 2023 году снизилась. В региональном разрезе нагрузка оплаты ЖКУ на семейные бюджеты распределена крайне неоднородно. Разница между регионами Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. Расходы на ЖКУ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКУ. Результаты исследования показывают, что доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году в субъектах РФ, изменяется в диапазоне от 6,3% до 14%. Более чем двукратные различия между регионами обусловлены влиянием ряда факторов, в числе которых уровень совокупных потребительских расходов семей, величина тарифов на ЖКУ, степень газификации, объем потребления данных услуг, который в свою очередь в немалой степени зависит от климатических условий. По итогам 2023 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%. Также низкие значения в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов. Доля затрат на ЖКУ в расходах наименьшая преимущественно в южных регионах, которые тратят меньше энергоресурсов. Всего же жители 60 регионов тратят на ЖКУ не более 10% своих потребительских расходов. Самая большая доля расходов на ЖКУ, напротив, в регионах северных и дальневосточных, для которых топливо обходится дороже, а тратится его больше – в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и в Амурской области (13,3%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 25 субъектов РФ. Сокращение доли расходов Как свидетельствуют результаты рейтинга, в целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах по сравнению с 2022 годом снизилась на 0,6 процентного пункта и составила 9,4%. Сокращение доли произошло в 59 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Магаданской области (-3,7 процентного пункта), Ульяновской области (-3,2), Кабардино-Балкарии (-2,3), Камчатском крае (-2,3), Ростовской области (-2,1) и в Якутии (-2,1). В 22 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Амурской области (+2,2 процентного пункта), Бурятии (+1,6), Костромской области (+1,5), Новосибирской области (+1,4) и в Северной Осетии (+1,1). В четырех регионах доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2022 годом не изменилась. Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, затрачиваемых семьей на ЖКУ в регионах. В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023 году составляли 5397 рублей. При этом наиболее значительные траты были в Магаданской области – средняя семья здесь платила за ЖКУ более десяти тысяч рублей в месяц. Свыше девяти тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Меньше всех платят за жилищно-коммунальные услуги жители Калмыкии, Брянской области, Чувашии, Курской области и Мордовии. Расходы среднестатистической семьи в данных субъектах РФ составляли в 2023 году менее 3,5 тысячи рублей в месяц. В текущем году в РФ впервые за полтора года произошло увеличение тарифов на ЖКУ в среднем на 10%. При этом эксперты ожидают и роста потребительских расходов сопоставимыми темпами. Таким образом, доля расходов на ЖКУ не должна существенно измениться.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20240916/raskhody_zhku-1972794766.html
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чукотский автономный округ
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экономика, жкх, россия, чукотский автономный округ, амурская область, риа рейтинг, астраханская область
Экономика, ЖКХ, Россия, Чукотский автономный округ, Амурская область, РИА Рейтинг, Астраханская область
Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ

Самая низкая доля затрат на ЖКУ сложилась в Астраханской области

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Самая низкая доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах семей - порядка 6,3% - сложилась в Астраханской области, самая высокая – в Чукотском автономном округе - около 14%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ
Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ
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Ситуация в ЖКХ

Ситуация в сфере ЖКУ является одной из наиболее широко обсуждаемых тем в России. В частности, повышенное внимание общественности вызывает периодически происходящий рост тарифов на фоне непрозрачности системы ценообразования и частых вопросов по поводу качества предоставляемых услуг, отмечают составители рейтинга.
Тарифы ЖКУ являются также одним из факторов, определяющих инфляционные процессы. Для многих жителей России оплата коммунальных услуг составляет весьма существенную часть их бюджета, и даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне их благосостояния. Особенно чувствительно рост тарифов отражается на благосостоянии жителей, имеющих невысокие доходы.
В 2023 году индексация тарифов не производилась, однако цены на ЖКУ выросли в результате декабрьской индексации 2022 года. На фоне позитивной динамики доходов и расходов населения доля затрат на ЖКУ в расходах в 2023 году снизилась.
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В региональном разрезе нагрузка оплаты ЖКУ на семейные бюджеты распределена крайне неоднородно.

Разница между регионами

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. Расходы на ЖКУ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКУ.
Результаты исследования показывают, что доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году в субъектах РФ, изменяется в диапазоне от 6,3% до 14%. Более чем двукратные различия между регионами обусловлены влиянием ряда факторов, в числе которых уровень совокупных потребительских расходов семей, величина тарифов на ЖКУ, степень газификации, объем потребления данных услуг, который в свою очередь в немалой степени зависит от климатических условий.
По итогам 2023 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%. Также низкие значения в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов. Доля затрат на ЖКУ в расходах наименьшая преимущественно в южных регионах, которые тратят меньше энергоресурсов. Всего же жители 60 регионов тратят на ЖКУ не более 10% своих потребительских расходов.
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Самая большая доля расходов на ЖКУ, напротив, в регионах северных и дальневосточных, для которых топливо обходится дороже, а тратится его больше – в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и в Амурской области (13,3%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 25 субъектов РФ.

Сокращение доли расходов

Как свидетельствуют результаты рейтинга, в целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах по сравнению с 2022 годом снизилась на 0,6 процентного пункта и составила 9,4%. Сокращение доли произошло в 59 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Магаданской области (-3,7 процентного пункта), Ульяновской области (-3,2), Кабардино-Балкарии (-2,3), Камчатском крае (-2,3), Ростовской области (-2,1) и в Якутии (-2,1).
В 22 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Амурской области (+2,2 процентного пункта), Бурятии (+1,6), Костромской области (+1,5), Новосибирской области (+1,4) и в Северной Осетии (+1,1).
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В четырех регионах доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2022 годом не изменилась.
Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, затрачиваемых семьей на ЖКУ в регионах. В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023 году составляли 5397 рублей. При этом наиболее значительные траты были в Магаданской области – средняя семья здесь платила за ЖКУ более десяти тысяч рублей в месяц.
Свыше девяти тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Камчатском крае и в Чукотском автономном округе.
Меньше всех платят за жилищно-коммунальные услуги жители Калмыкии, Брянской области, Чувашии, Курской области и Мордовии. Расходы среднестатистической семьи в данных субъектах РФ составляли в 2023 году менее 3,5 тысячи рублей в месяц.
В текущем году в РФ впервые за полтора года произошло увеличение тарифов на ЖКУ в среднем на 10%. При этом эксперты ожидают и роста потребительских расходов сопоставимыми темпами. Таким образом, доля расходов на ЖКУ не должна существенно измениться.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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