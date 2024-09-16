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США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков - РИА Новости, 16.09.2024
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22:49 16.09.2024
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США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков - РИА Новости, 16.09.2024
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:49
2024-09-16T22:49
сша
алексей пушков
совет федерации рф
брикс
в мире
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США давно перестали быть страной свободы слова, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. "Америка давно перестала быть страной свободы слова, пусть и относительной. И следовать ее предписаниям означает подчинять себя наихудшему из рабств - рабству мысли", - написал он в в своем Telegram-канале. Он добавил, что американские власти больше всего тревожат государства, входящие в БРИКС, которые отвергают мировой порядок, основанный на западных правилах.
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сша, алексей пушков, совет федерации рф, брикс, в мире
США, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, БРИКС, В мире
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков

Пушков: США давно перестали быть страной свободы слова, пусть и относительной

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США давно перестали быть страной свободы слова, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
«
"Америка давно перестала быть страной свободы слова, пусть и относительной. И следовать ее предписаниям означает подчинять себя наихудшему из рабств - рабству мысли", - написал он в в своем Telegram-канале.
Он добавил, что американские власти больше всего тревожат государства, входящие в БРИКС, которые отвергают мировой порядок, основанный на западных правилах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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