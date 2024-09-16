https://ria.ru/20240916/pushkov-1973075111.html
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков - РИА Новости, 16.09.2024
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:49
2024-09-16T22:49
2024-09-16T22:49
сша
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США давно перестали быть страной свободы слова, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. "Америка давно перестала быть страной свободы слова, пусть и относительной. И следовать ее предписаниям означает подчинять себя наихудшему из рабств - рабству мысли", - написал он в в своем Telegram-канале. Он добавил, что американские власти больше всего тревожат государства, входящие в БРИКС, которые отвергают мировой порядок, основанный на западных правилах.
https://ria.ru/20240707/ssha-1957862512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, алексей пушков, совет федерации рф, брикс, в мире
США, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, БРИКС, В мире
США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков
Пушков: США давно перестали быть страной свободы слова, пусть и относительной