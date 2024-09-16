https://ria.ru/20240916/pushkov-1973075111.html

США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков

США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков - РИА Новости, 16.09.2024

США давно перестали быть страной свободы слова, заявил Пушков

США давно перестали быть страной свободы слова, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:49

2024-09-16T22:49

2024-09-16T22:49

сша

алексей пушков

совет федерации рф

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80963925cde6291f4c18db17424600d3.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США давно перестали быть страной свободы слова, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. "Америка давно перестала быть страной свободы слова, пусть и относительной. И следовать ее предписаниям означает подчинять себя наихудшему из рабств - рабству мысли", - написал он в в своем Telegram-канале. Он добавил, что американские власти больше всего тревожат государства, входящие в БРИКС, которые отвергают мировой порядок, основанный на западных правилах.

https://ria.ru/20240707/ssha-1957862512.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, алексей пушков, совет федерации рф, брикс, в мире