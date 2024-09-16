https://ria.ru/20240916/prigovor-1972888647.html

В Благовещенске осудили подростка за ложные сообщения о минировании школы

В Благовещенске осудили подростка за ложные сообщения о минировании школы - РИА Новости, 16.09.2024

В Благовещенске осудили подростка за ложные сообщения о минировании школы

Подростка, сообщившего о ложном минировании школ Благовещенска, суд наказал обязательными работами на 80 часов, сообщает объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T07:54

2024-09-16T07:54

2024-09-16T08:08

происшествия

амурская область

россия

благовещенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Подростка, сообщившего о ложном минировании школ Благовещенска, суд наказал обязательными работами на 80 часов, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.По данным суда, в январе ученик из хулиганских побуждений позвонил в МЧС России по Амурской области и сообщил, что школы Благовещенска заминированы. Информация об угрозе взрыва после проверки МВД региона не подтвердилась. Впоследствии сотрудники полиции и УФСБ России по Амурской области задержали звонившего. "Благовещенский городской суд рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело подростка, судимого, заведомо ложно сообщившего о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Суд признал подростка виновным в совершении преступления и назначил ему - 80 часов обязательных работ", - говорится в сообщении. Суд смягчил наказание подсудимому, поскольку тот признал вину и раскаялся, помогал следствию, а также судья учёл несовершеннолетие, условия жизни и воспитания, состояние здоровья школьника.Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет. Также на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и ущерб от подобного рода сообщений.

https://ria.ru/20240914/vystrel-1972700392.html

https://ria.ru/20240911/podrostok-1972162848.html

амурская область

россия

благовещенск

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происшествия, амурская область, россия, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), благовещенский городской суд