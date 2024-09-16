https://ria.ru/20240916/pobeda-1972828970.html

Россия сделала все для победы Украины

Россия сделала все для победы Украины - РИА Новости, 16.09.2024

Россия сделала все для победы Украины

После каждой террористической атаки Киева западные СМИ заходятся воем: "Чем ответит Россия?" На самом деле мы даем ответочку каждый день в рутинном режиме... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:00

2024-09-16T08:00

2024-09-16T08:07

аналитика

украина

россия

киев

европа

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972831478_0:0:1785:1004_1920x0_80_0_0_cb6fc2d3b03068e04bdda8e851e223ff.jpg

После каждой террористической атаки Киева западные СМИ заходятся воем: "Чем ответит Россия?" На самом деле мы даем ответочку каждый день в рутинном режиме. Масштабы ее огромны, последствия — исторические, для киевского нацистского режима — это подлинная катастрофа. И нет, речь сейчас не о наших "Геранях" или "Искандерах".Всезнающее Центральное разведывательное управление США опубликовало на днях обновленные данные по Украине, подведя таким образом промежуточные итоги СВО. Они впечатляют: судя по данным ЦРУ, Украина победила не только Россию, но и вообще всех.Например, в 2024 году в Незалежной зарегистрировано шесть рождений на тысячу человек — это абсолютный мировой антирекорд, можете погуглить, сравнить. Что у нас с уровнем смертности? И здесь тоже мировой рекорд: смертей — 8,6 на тысячу человек. Еще одно первое место в мире (с конца) — число эмигрантов: 36,5 ухилянта на тысячу человек. Из нищего Гаити, из разоренного гражданской войной Сомали уезжает меньше людей, чем с Украины.По некоторым позициям до первого (в смысле последнего) места дотянуть не удалось, но киевский режим очень старается. Смертность матерей при родах — 17 на 1000, это 133-е место в мире. Смертность новорожденных — 8,7 на тысячу, 141-е место в мире. Страшные цифры на самом деле, но для киевского режима мелочь, конечно.Что же вообще осталось от Украины, какой мы ее знали? И самое главное — кто? Точная численность населения этой страны была государственной тайной еще с конца 90-х. Потом нам официально, скашивая к носу глаза от постоянного вранья, рассказывали о 33-36 миллионах человек. Ну хорошо, примем эту цифру.За время СВО только на Запад из бывшей УССР уехало около шести миллионов человек. Примерно столько же переехало в Россию — многие прямо со своими домами, городами и селами. Это значит, что за два года страна потеряла примерно треть от своего населения — и это по самым скромным прикидкам.Вернутся ли украинцы домой, когда все закончится? Это вызывает очень большие сомнения — французы, например, в это верить отказываются. Больше сотни тысяч уехавших украинцев уже подали заявления на отказ от своего гражданства. Что касается украинок, то они, естественно, будут искать лучшей доли для себя и своих детей в других странах. При этом формально они могут продолжать числиться гражданками бывшей УССР, но все ведь все понимают.Если называть вещи своими именами, то перед нами демографическая катастрофа таких масштабов, каких со времен Второй мировой войны планета не знала. Плюс к этому — отсутствие экономики (земля распродана, на носу дефолт, полбюджета страны составляют внешние заимствования) и нелегитимные наркоманы в руководстве, которые поставили себе целью уничтожить как можно больше подведомственного населения. Это же классическое failed state — провалившееся государство.Все это Украина получила, ввязавшись в войну на истощение с Россией. Вот именно так и выглядит, когда отсталая, бедная страна пытается вести вооруженный конфликт с государством, которое на порядок богаче, сильнее и цивилизованнее.Никакого злорадства тут нет, только грусть. Украинская советская республика была жемчужиной СССР, мы отстраивали ее всем Союзом, холили и лелеяли, а в 1991 году отпустили ее в свободное плавание без долгов, с процветающей экономикой и полусотней миллионов человек населения. Зачем же вы растранжирили свои богатства и продали земли? А главное, зачем вы сдали страну Западу, позволив ему украсть и уничтожить столько людей?Ведь все эти устрашающие демографические тренды начались не вчера, в ходе СВО они просто достигли апогея. Бегство куда угодно всегда было национальной идеей в Незалежной. Отсюда, с Украины, старая Европа годами получала белых рабов, согласных на все, готовых трудиться на самых унизительных условиях и жить хуже, чем мигранты из самых бедных стран мира. Это, в сущности, была новая версия "плана Ост": нетрудоспособное население Украины остается дома и выживает как хочет, а молодежь миллионами вывозится из страны и нещадно эксплуатируется белыми господами.Сегодня немецкие газеты сообщают нам, что среди сотрудниц легендарных публичных домов Берлина не меньше половины составляют украинки. В это время их мужей и бойфрендов заталкивают в машины и тащат на фронт — воевать за интересы европейцев. Что тут скажешь? "План Ост" работает, очень жаль всех этих людей.На статистику, собранную ЦРУ, стоит очень внимательно посмотреть всем тем странам, которые Вашингтон пытается прямо сейчас натравить на Россию. Ведь изначально "повоевать с русскими" представлялось очень выгодной идеей. Отправим на фронт неадекватов и бомжей, зато получим кучу долларов и евро, экономика заколосится и все будет хорошо.Ничего из этого плана не вышло и выйти не могло: воевать на истощение с Россией — в принципе очень плохая идея. Руководству европейских стран на заметку — если что, точно так же будет и с вами. В Москве прекрасно понимают, что в нашем многомерном глобальном противостоянии с Западом экономика и демография играют не менее важную роль, чем "Искандеры". Поэтому наш ответ всегда прилетает туда, где его не ждут: в России вообще любят асимметричные стратегии.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240908/dezertiry-1971349840.html

https://ria.ru/20240827/poshliny-1968569304.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

украина

россия

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, украина, россия, киев, европа, евросоюз