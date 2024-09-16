https://ria.ru/20240916/obvinyaemyy-1972879024.html

Родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из съемной квартиры

Родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из съемной квартиры - РИА Новости, 16.09.2024

Родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из съемной квартиры

Родные обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, проживавшие в Иваново, уехали из съемной квартиры несколько месяцев назад, рассказала РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T04:03

2024-09-16T04:03

2024-09-16T04:03

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

таджикистан

иваново

красногорск

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

крокус

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ИВАНОВО, 16 сен - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Родные обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, проживавшие в Иваново, уехали из съемной квартиры несколько месяцев назад, рассказала РИА Новости их соседка. В первые дни после теракта по адресу регистрации задержанного Файзова корреспонденту РИА Новости открыла дверь женщина, представившаяся Кумри Сафаровой. Она рассказала, что приехала в Иваново совсем недавно, является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобира, но молодой человек – не ее сын. Также она рассказала, что полиция пришла в их квартиру в четыре часа утра после теракта и увезла ее супруга и находившегося в квартире его племянника. Полгода спустя корреспондент РИА Новости снова посетила квартиру, где проживали Файзовы. Дверь не открыли. Соседи рассказали, что квартиру №34 семье сдавали те, кто проживает в квартире №35. Там дверь открыла молодая женщина, одетая в длинную юбку и хиджаб. "Их нет, уехали. Их депортировали несколько месяцев назад", - сказала женщина и закрыла дверь. Другая соседка, очень пожилая женщина, вспомнила в беседе с РИА Новости, что после теракта полиция заходила и к ней, но что спрашивали – не помнит. Ряд других соседей отметили, что к ним ни полиция, ни сотрудники каких-либо других служб с вопросами о Файзове не приходили. Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, был зарегистрирован в Иваново. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240331/krokus-1936920824.html

https://ria.ru/20240905/krokus-1970672825.html

https://ria.ru/20240331/terakt-1936938038.html

таджикистан

иваново

красногорск

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происшествия, таджикистан, иваново, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус