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Родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из съемной квартиры - РИА Новости, 16.09.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:03 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/obvinyaemyy-1972879024.html
Родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из съемной квартиры
Родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из съемной квартиры - РИА Новости, 16.09.2024
Родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из съемной квартиры
Родные обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, проживавшие в Иваново, уехали из съемной квартиры несколько месяцев назад, рассказала РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T04:03
2024-09-16T04:03
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
таджикистан
иваново
красногорск
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
крокус
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ИВАНОВО, 16 сен - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Родные обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, проживавшие в Иваново, уехали из съемной квартиры несколько месяцев назад, рассказала РИА Новости их соседка. В первые дни после теракта по адресу регистрации задержанного Файзова корреспонденту РИА Новости открыла дверь женщина, представившаяся Кумри Сафаровой. Она рассказала, что приехала в Иваново совсем недавно, является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобира, но молодой человек – не ее сын. Также она рассказала, что полиция пришла в их квартиру в четыре часа утра после теракта и увезла ее супруга и находившегося в квартире его племянника. Полгода спустя корреспондент РИА Новости снова посетила квартиру, где проживали Файзовы. Дверь не открыли. Соседи рассказали, что квартиру №34 семье сдавали те, кто проживает в квартире №35. Там дверь открыла молодая женщина, одетая в длинную юбку и хиджаб. "Их нет, уехали. Их депортировали несколько месяцев назад", - сказала женщина и закрыла дверь. Другая соседка, очень пожилая женщина, вспомнила в беседе с РИА Новости, что после теракта полиция заходила и к ней, но что спрашивали – не помнит. Ряд других соседей отметили, что к ним ни полиция, ни сотрудники каких-либо других служб с вопросами о Файзове не приходили. Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, был зарегистрирован в Иваново. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240331/krokus-1936920824.html
https://ria.ru/20240905/krokus-1970672825.html
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происшествия, таджикистан, иваново, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Таджикистан, Иваново, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Крокус
Родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из съемной квартиры

Соседка: родные обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехали из квартиры в Иваново

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммадсобир Файзов в суде
Мухаммадсобир Файзов в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Мухаммадсобир Файзов в суде. Архивное фото
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ИВАНОВО, 16 сен - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Родные обвиняемого в теракте в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, проживавшие в Иваново, уехали из съемной квартиры несколько месяцев назад, рассказала РИА Новости их соседка.
В первые дни после теракта по адресу регистрации задержанного Файзова корреспонденту РИА Новости открыла дверь женщина, представившаяся Кумри Сафаровой. Она рассказала, что приехала в Иваново совсем недавно, является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобира, но молодой человек – не ее сын. Также она рассказала, что полиция пришла в их квартиру в четыре часа утра после теракта и увезла ее супруга и находившегося в квартире его племянника.
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Полгода спустя корреспондент РИА Новости снова посетила квартиру, где проживали Файзовы. Дверь не открыли. Соседи рассказали, что квартиру №34 семье сдавали те, кто проживает в квартире №35. Там дверь открыла молодая женщина, одетая в длинную юбку и хиджаб.
"Их нет, уехали. Их депортировали несколько месяцев назад", - сказала женщина и закрыла дверь.
Другая соседка, очень пожилая женщина, вспомнила в беседе с РИА Новости, что после теракта полиция заходила и к ней, но что спрашивали – не помнит. Ряд других соседей отметили, что к ним ни полиция, ни сотрудники каких-либо других служб с вопросами о Файзове не приходили.
Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, был зарегистрирован в Иваново.
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Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТаджикистанИвановоКрасногорскМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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