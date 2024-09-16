https://ria.ru/20240916/nato-1973032940.html

Члены НАТО не достигли согласия по членству Украины в альянсе

Члены НАТО не достигли согласия по членству Украины в альянсе - РИА Новости, 16.09.2024

Члены НАТО не достигли согласия по членству Украины в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, которое транслировалось на сайте издания Foreign Policy, что в альянсе нет единой позиции о приглашении Украины... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:43

2024-09-16T17:43

2024-09-16T17:51

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, которое транслировалось на сайте издания Foreign Policy, что в альянсе нет единой позиции о приглашении Украины в блок, поэтому приглашение направлено быть не может."Не может быть приглашения для Украины в альянс без единогласного согласия союзников, это решение требует консенсуса, и у нас пока его нет", - сказал он.

https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, нато, йенс столтенберг