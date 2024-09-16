https://ria.ru/20240916/nato-1973032940.html
Члены НАТО не достигли согласия по членству Украины в альянсе
Члены НАТО не достигли согласия по членству Украины в альянсе - РИА Новости, 16.09.2024
Члены НАТО не достигли согласия по членству Украины в альянсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, которое транслировалось на сайте издания Foreign Policy, что в альянсе нет единой позиции о приглашении Украины... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:43
2024-09-16T17:43
2024-09-16T17:51
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, которое транслировалось на сайте издания Foreign Policy, что в альянсе нет единой позиции о приглашении Украины в блок, поэтому приглашение направлено быть не может."Не может быть приглашения для Украины в альянс без единогласного согласия союзников, это решение требует консенсуса, и у нас пока его нет", - сказал он.
https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
Члены НАТО не достигли согласия по членству Украины в альянсе
Члены НАТО не достигли согласия о приглашении Украины в альнс