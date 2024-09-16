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Генсек НАТО ответил на вопрос об угрозе ядерного конфликта - РИА Новости, 16.09.2024
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17:24 16.09.2024 (обновлено: 18:17 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/nato-1973024526.html
Генсек НАТО ответил на вопрос об угрозе ядерного конфликта
Генсек НАТО ответил на вопрос об угрозе ядерного конфликта - РИА Новости, 16.09.2024
Генсек НАТО ответил на вопрос об угрозе ядерного конфликта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy заявил, что альянс не наблюдает каких-либо действий России в ядерной РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:24
2024-09-16T18:17
в мире
россия
нато
владимир путин
киев
украина
дмитрий песков
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy заявил, что альянс не наблюдает каких-либо действий России в ядерной сфере, которые требовали бы реакции со стороны Запада, трансляция интервью велась на сайте издания."Мы внимательно наблюдаем за действиями России. До сих пор мы не видели каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил, которые требовали бы изменений с нашей стороны", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, опасаются ли в альянсе, что после получения Киевом разрешения бить западным оружием в глубь территории РФ, конфликт может перерасти в глобальный и ядерный.Он также утверждает, что поддержка НАТО вооруженных сил Украины не делает альянс стороной конфликта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240916/nato-1973032940.html
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в мире, россия, нато, владимир путин, киев, украина, дмитрий песков, йенс столтенберг
В мире, Россия, НАТО, Владимир Путин, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО ответил на вопрос об угрозе ядерного конфликта

Столтенберг: НАТО не видит действий РФ в ядерной сфере, нуждающихся в реакции

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy заявил, что альянс не наблюдает каких-либо действий России в ядерной сфере, которые требовали бы реакции со стороны Запада, трансляция интервью велась на сайте издания.
«
"Мы внимательно наблюдаем за действиями России. До сих пор мы не видели каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил, которые требовали бы изменений с нашей стороны", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, опасаются ли в альянсе, что после получения Киевом разрешения бить западным оружием в глубь территории РФ, конфликт может перерасти в глобальный и ядерный.
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Он также утверждает, что поддержка НАТО вооруженных сил Украины не делает альянс стороной конфликта.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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