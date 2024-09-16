https://ria.ru/20240916/nato-1973024526.html

Генсек НАТО ответил на вопрос об угрозе ядерного конфликта

Генсек НАТО ответил на вопрос об угрозе ядерного конфликта - РИА Новости, 16.09.2024

Генсек НАТО ответил на вопрос об угрозе ядерного конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy заявил, что альянс не наблюдает каких-либо действий России в ядерной РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:24

2024-09-16T17:24

2024-09-16T18:17

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дмитрий песков

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy заявил, что альянс не наблюдает каких-либо действий России в ядерной сфере, которые требовали бы реакции со стороны Запада, трансляция интервью велась на сайте издания."Мы внимательно наблюдаем за действиями России. До сих пор мы не видели каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил, которые требовали бы изменений с нашей стороны", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, опасаются ли в альянсе, что после получения Киевом разрешения бить западным оружием в глубь территории РФ, конфликт может перерасти в глобальный и ядерный.Он также утверждает, что поддержка НАТО вооруженных сил Украины не делает альянс стороной конфликта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240916/nato-1973032940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, нато, владимир путин, киев, украина, дмитрий песков, йенс столтенберг