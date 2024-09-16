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Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России - РИА Новости, 16.09.2024
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17:17 16.09.2024 (обновлено: 19:37 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html
Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России
Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России - РИА Новости, 16.09.2024
Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy, что ВСУ якобы имеют право поражать законные цели на территории России. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:17
2024-09-16T19:37
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy, что ВСУ якобы имеют право поражать законные цели на территории России.&quot;В соответствии с международным правом Украина имеет право обороняться, а оборона включает удары по территории &lt;...&gt; России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют&quot;, — сказал он.При этом Столтенберг добавил, что ограничения на удары по военным целям в России нужно отменить.На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240916/svo-1972996976.html
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины
В мире, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России

Столтенберг: ВСУ могут бить по "законным целям" в России

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy, что ВСУ якобы имеют право поражать законные цели на территории России.
«

"В соответствии с международным правом Украина имеет право обороняться, а оборона включает удары по территории <...> России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют", — сказал он.

Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Economist: США вряд ли официально разрешат Киеву бить вглубь России
Вчера, 16:00
При этом Столтенберг добавил, что ограничения на удары по военным целям в России нужно отменить.
На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Сергей Лещенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Киеве назвали разрешение бить вглубь России основным "условием победы"
Вчера, 15:04
Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Зеленский хочет сделать удары по России разменной монетой, заявил Медведчук
Вчера, 14:15
 
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