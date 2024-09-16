https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html

Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России

Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России - РИА Новости, 16.09.2024

Генсек НАТО заявил, что у Украины якобы есть право бить по целям в России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy, что ВСУ якобы имеют право поражать законные цели на территории России. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:17

2024-09-16T17:17

2024-09-16T19:37

в мире

россия

нато

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_223b59163f90490579e684b07ee92b01.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy, что ВСУ якобы имеют право поражать законные цели на территории России."В соответствии с международным правом Украина имеет право обороняться, а оборона включает удары по территории <...> России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют", — сказал он.При этом Столтенберг добавил, что ограничения на удары по военным целям в России нужно отменить.На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240916/svo-1972996976.html

https://ria.ru/20240916/svo-1972979037.html

https://ria.ru/20240916/zelenskiy-1972963353.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины