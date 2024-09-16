https://ria.ru/20240916/medvedev-1973065493.html

Медведев заявил о дефиците преподавателей математики в школах

Медведев заявил о дефиците преподавателей математики в школах - РИА Новости, 16.09.2024

Медведев заявил о дефиците преподавателей математики в школах

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости решать проблему нехватки преподавателей математики и естественно-научных предметов в системе общего... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:54

2024-09-16T20:54

2024-09-16T20:54

общество

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости решать проблему нехватки преподавателей математики и естественно-научных предметов в системе общего образования. Медведев в понедельник провел заседание президиума Совета при президенте России по науке и образованию, в ходе которого обсуждался комплексный план мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования. "Школы и другие учебные заведения, что особенно, конечно, тревожно, испытывают дефицит преподавателей математики и естественно-научных дисциплин. Сокращается и число выпускников, которые обладают глубокими знаниями в этих сферах. Снизилось число профильных классов с углубленным изучением математики", - сказал Медведев на заседании, отметив, что данный вопрос является проблемой, которую мы должны решать. Зампред Совбеза РФ констатировал, что качество преподавания математики и естественных наук в школах не всегда отвечает современным запросам, подчеркнув, что внедрение научно-технологических инициатив производственных решений невозможен без подготовки высококлассных специалистов с глубокими знаниями по упомянутым дисциплинам. Для улучшения ситуации, по мнению Медведева, необходимо подключение всех профильных ведомств. "Самое главное, значит, перейти от разговоров на эту тему к реальной работе по улучшению ситуации. Для этого необходим системный, как всегда говорится, ну, в общем, небеспочвенно, и неформальный подход", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952716852.html

https://ria.ru/20240326/matematika-1936025017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий медведев