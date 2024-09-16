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Маск удалил пост c рассуждением о покушении на Байдена и Харрис - РИА Новости, 16.09.2024
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17:29 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/mask-1973027293.html
Маск удалил пост c рассуждением о покушении на Байдена и Харрис
Маск удалил пост c рассуждением о покушении на Байдена и Харрис - РИА Новости, 16.09.2024
Маск удалил пост c рассуждением о покушении на Байдена и Харрис
Предприниматель Илон Маск удалил публикацию в соцсети X, в которой выразил удивление тем, что никто до сих пор не совершил покушение на президента США Джо... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:29
2024-09-16T17:29
в мире
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск удалил публикацию в соцсети X, в которой выразил удивление тем, что никто до сих пор не совершил покушение на президента США Джо Байдена и вице-президента (а также кандидата в президенты США) Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN. "Илон Маск удалил в понедельник утром пост, в котором задавался вопросом, почему за последние месяцы бывший президент Дональд Трамп столкнулся с двумя очевидными покушениями на убийство, в то время как президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не столкнулись ни с одним", - говорится в материале. Отмечается, что изначально Маск не хотел удалять заявление, но согласился, когда один из пользователей высказал мнение, что слова предпринимателя намеренно неверно трактуют. Позже Маск несколько раз повторил, что высказанное им мнение было шуткой. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240714/mask-1959501485.html
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в мире, технологии, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, илон маск, камала харрис, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа, джо байден
В мире, Технологии, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа, Джо Байден
Маск удалил пост c рассуждением о покушении на Байдена и Харрис

CNN: Маск удалил пост об отсутствии попыток покушения на Байдена и Харрис

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск удалил публикацию в соцсети X, в которой выразил удивление тем, что никто до сих пор не совершил покушение на президента США Джо Байдена и вице-президента (а также кандидата в президенты США) Камалу Харрис на фоне срыва второго покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.
"Илон Маск удалил в понедельник утром пост, в котором задавался вопросом, почему за последние месяцы бывший президент Дональд Трамп столкнулся с двумя очевидными покушениями на убийство, в то время как президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не столкнулись ни с одним", - говорится в материале.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Илон Маск сделал заявление после покушения на Трампа
14 июля, 02:10
Отмечается, что изначально Маск не хотел удалять заявление, но согласился, когда один из пользователей высказал мнение, что слова предпринимателя намеренно неверно трактуют. Позже Маск несколько раз повторил, что высказанное им мнение было шуткой.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Илон Маск прокомментировал повторное покушение на Трампа
Вчера, 04:15
 
В миреТехнологииСШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисФБРАК-47Повторное покушение на ТрампаДжо Байден
 
 
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