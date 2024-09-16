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Трамп после повторного покушения может обогнать Харрис, заявил эксперт

Трамп после повторного покушения может обогнать Харрис, заявил эксперт - РИА Новости, 16.09.2024

Трамп после повторного покушения может обогнать Харрис, заявил эксперт

Кандидат-республиканец Дональд Трамп после второй попытки покушения на него может ненадолго обогнать свою оппонентку от демократов Камалу Харрис в предвыборных... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:38

2024-09-16T09:38

2024-09-16T10:38

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повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кандидат-республиканец Дональд Трамп после второй попытки покушения на него может ненадолго обогнать свою оппонентку от демократов Камалу Харрис в предвыборных опросах, но вряд ли сможет удержать это преимущество до ноября, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений, кандидат политических наук Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская."С одной стороны, мы уже видели эффект предыдущего (покушения) - в какой-то краткосрочной перспективе рейтинги Трампа действительно росли, потому что люди ему сочувствовали и он действительно хорошо держался. То есть, в краткосрочной перспективе вот это покушение ему может дать какие-то очки. Но проблема в том, что любая новость в современном мире живет достаточно недолго, поэтому сможет ли он сохранить свое преимущество до ноября - это большой вопрос" , - сказал она в беседе с агентством.Что касается результатов опросов, все зависит не только от Трампа, но и от его оппонентки Камалы Харрис, напомнила эксперт. В любом случае сейчас ни у одного из кандидатов нет серьезного преимущества, судя по опросам избирателей, добавила она.Хотя, указала Богуславская, можно считать попытки покушения определенным козырем в руках Трампа, которым он постарается воспользоваться."Он будет ссылаться на эти два инцидента, говорить что его преследуют политические оппоненты самыми незаконными способами, и будет себя представлять неким мессией, который мог бы спокойно наслаждаться жизнью, но он видит, как демократы ведут страну в совершенно неправильном направлении. Поэтому он вынужден стать таким героем-мучеником", - сказала она.Стрельба произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущее покушение на кандидата в президенты США произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972906734.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972892978.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972907142.html

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флорида

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