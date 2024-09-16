Рейтинг@Mail.ru
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 16.09.2024 (обновлено: 12:21 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/gosuslugi-1972928882.html
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области - РИА Новости, 16.09.2024
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области
"Госуслуги" запускают страницу с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:09
2024-09-16T12:21
общество
белгородская область
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917316287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d63095891add7522c04a1690177fcf4.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Госуслуги" запускают страницу с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры РФ в Telegram-канале."Госуслуги" запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области", - сказано в сообщении министерства.Пострадавшие могут сообщить через "Госуслуги" о том, какие товары и услуги им нужны. Для сбора информации запущена специальная форма, в которой можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.На портале жители Белгородской области могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью, а также выплаты членам семьи погибшего при ЧС."Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования", - добавили в Минцифры.
https://ria.ru/20240906/uchitelya-1970991588.html
https://ria.ru/20240913/gladkov-1972487178.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917316287_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fc4a92f93bed9349ff2339e15aec6073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Общество, Белгородская область, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области

"Госуслуги" запустили страницу с мерами поддержки для белгородских жителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Госуслуги" запускают страницу с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры РФ в Telegram-канале.
"Госуслуги" запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области", - сказано в сообщении министерства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Гладков рассказал о приехавших в белгородские сельские школы учителях
6 сентября, 10:39
Пострадавшие могут сообщить через "Госуслуги" о том, какие товары и услуги им нужны. Для сбора информации запущена специальная форма, в которой можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.
На портале жители Белгородской области могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью, а также выплаты членам семьи погибшего при ЧС.
"Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования", - добавили в Минцифры.
Коридор городской больницы №2 Белгорода - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Гладков рассказал об обеспечении белгородских больниц генераторами
13 сентября, 12:46
 
ОбществоБелгородская областьМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Госуслуги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала