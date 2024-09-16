https://ria.ru/20240916/gosuslugi-1972928882.html
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области - РИА Новости, 16.09.2024
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области
"Госуслуги" запускают страницу с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:09
2024-09-16T12:09
2024-09-16T12:21
общество
белгородская область
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Госуслуги" запускают страницу с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры РФ в Telegram-канале."Госуслуги" запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области", - сказано в сообщении министерства.Пострадавшие могут сообщить через "Госуслуги" о том, какие товары и услуги им нужны. Для сбора информации запущена специальная форма, в которой можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.На портале жители Белгородской области могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью, а также выплаты членам семьи погибшего при ЧС."Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования", - добавили в Минцифры.
https://ria.ru/20240906/uchitelya-1970991588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Общество, Белгородская область, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области
"Госуслуги" запустили страницу с мерами поддержки для белгородских жителей