https://ria.ru/20240916/gosuslugi-1972928882.html

На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области

На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области - РИА Новости, 16.09.2024

На "Госуслугах" появилась страница для жителей Белгородской области

"Госуслуги" запускают страницу с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:09

2024-09-16T12:09

2024-09-16T12:21

общество

белгородская область

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Госуслуги" запускают страницу с мерами поддержки, информацией и сервисами для жителей Белгородской области, сообщает Минцифры РФ в Telegram-канале."Госуслуги" запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области", - сказано в сообщении министерства.Пострадавшие могут сообщить через "Госуслуги" о том, какие товары и услуги им нужны. Для сбора информации запущена специальная форма, в которой можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.На портале жители Белгородской области могут оформить выплаты пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью, а также выплаты членам семьи погибшего при ЧС."Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования", - добавили в Минцифры.

https://ria.ru/20240906/uchitelya-1970991588.html

https://ria.ru/20240913/gladkov-1972487178.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

общество, белгородская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги