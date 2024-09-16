Рейтинг@Mail.ru
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/forbes-1973070288.html
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 16.09.2024
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира
Сооснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:29
2024-09-16T22:29
экономика
остин
техас
джефф безос
илон маск
oracle corporation
amazon
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97472/50/974725071_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_2908f6ca377bf84fbcb525260e090230.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сооснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон поднялся на вторую строчку в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires. Состояние Эллисона за сутки увеличилось на 9,4 миллиарда долларов, до 207,1 миллиарда. Богатство Джеффа Безоса, который теперь занимает третью позицию в списке, сократилось на 1,5 миллиарда долларов – до 202,9 миллиарда. Первое место по-прежнему занимает Илон Маск, чье состояние насчитывает 251,1 миллиарда долларов. Акции Oracle растут в цене пятую торговую сессию подряд, за это время их стоимость подскочила на 21,5%. На прошлой неделе компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2024-2025 фингода, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. На этом фоне в пятницу Эллисон ненадолго поднимался на второе место в списке Forbes. Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
https://ria.ru/20240829/banki-1969320814.html
https://ria.ru/20240627/forbes--1955764875.html
остин
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97472/50/974725071_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_1262742678faf49e1bfbea434e295a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, остин, техас, джефф безос, илон маск, oracle corporation, amazon, forbes
Экономика, Остин, Техас, Джефф Безос, Илон Маск, Oracle Corporation, Amazon, Forbes
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира

Forbes: Ларри Эллисон поднялся на второе место в списке богатейших людей планеты

© Фото : Oracle Corporate CommunicationsЛарри Эллисон
Ларри Эллисон - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Oracle Corporate Communications
Ларри Эллисон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сооснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон поднялся на вторую строчку в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires.
Состояние Эллисона за сутки увеличилось на 9,4 миллиарда долларов, до 207,1 миллиарда. Богатство Джеффа Безоса, который теперь занимает третью позицию в списке, сократилось на 1,5 миллиарда долларов – до 202,9 миллиарда. Первое место по-прежнему занимает Илон Маск, чье состояние насчитывает 251,1 миллиарда долларов.
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Forbes назвал лучшие банки для крупного частного капитала
29 августа, 19:40
Акции Oracle растут в цене пятую торговую сессию подряд, за это время их стоимость подскочила на 21,5%. На прошлой неделе компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2024-2025 фингода, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. На этом фоне в пятницу Эллисон ненадолго поднимался на второе место в списке Forbes.
Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Forbes назвал богатейших российских бизнесменов по дивидендам
27 июня, 09:21
 
ЭкономикаОстинТехасДжефф БезосИлон МаскOracle CorporationAmazonForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала