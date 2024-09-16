https://ria.ru/20240916/forbes-1973070288.html
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 16.09.2024
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира
Сооснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:29
2024-09-16T22:29
2024-09-16T22:29
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сооснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон поднялся на вторую строчку в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires. Состояние Эллисона за сутки увеличилось на 9,4 миллиарда долларов, до 207,1 миллиарда. Богатство Джеффа Безоса, который теперь занимает третью позицию в списке, сократилось на 1,5 миллиарда долларов – до 202,9 миллиарда. Первое место по-прежнему занимает Илон Маск, чье состояние насчитывает 251,1 миллиарда долларов. Акции Oracle растут в цене пятую торговую сессию подряд, за это время их стоимость подскочила на 21,5%. На прошлой неделе компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2024-2025 фингода, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. На этом фоне в пятницу Эллисон ненадолго поднимался на второе место в списке Forbes. Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
https://ria.ru/20240829/banki-1969320814.html
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экономика, остин, техас, джефф безос, илон маск, oracle corporation, amazon, forbes
Экономика, Остин, Техас, Джефф Безос, Илон Маск, Oracle Corporation, Amazon, Forbes
Сооснователь Oracle обогнал создателя Amazon в списке богатейших людей мира
Forbes: Ларри Эллисон поднялся на второе место в списке богатейших людей планеты