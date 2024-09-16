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"Яма все глубже". ЕС попал в капкан "демократических ценностей" - РИА Новости, 16.09.2024
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08:00 16.09.2024 (обновлено: 11:11 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/evropa-1972535161.html
"Яма все глубже". ЕС попал в капкан "демократических ценностей"
"Яма все глубже". ЕС попал в капкан "демократических ценностей" - РИА Новости, 16.09.2024
"Яма все глубже". ЕС попал в капкан "демократических ценностей"
В Брюсселе снова неспокойно. Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен никак не удается определиться с составом своего кабинета. Сроки поджимают, а проблем РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:00
2024-09-16T11:11
в мире
брюссель
европа
болгария
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Брюсселе снова неспокойно. Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен никак не удается определиться с составом своего кабинета. Сроки поджимают, а проблем все больше. И даже если в ближайшие дни еврокомиссаров утвердят, их дальнейшая работа окажется под вопросом.Пол важнее профессионализма?ЕК — это высший орган исполнительной власти ЕС, нечто вроде общеевропейского правительства. Председатель обещала сформировать его к 11 сентября.Пятеро европейских дипломатов и чиновников говорили изданию Politico, что, если фон дер Ляйен не выполнит обещание, это "расценят как позор". Но она все же сдвинула сроки. Пока на 17-е.Камень преткновения — гендерная повестка.Всего еврокомиссаров — 26. По одному от каждой страны, кроме Германии, представленной руководителем ЕК. А фон дер Ляйен очень заботится о равноправии женщин."Всю свою политическую жизнь я боролась за то, чтобы женщины имели доступ к руководящим должностям, — говорила она на недавней пресс-конференции. — Мой опыт показывает, что, если вы не просите об этом, вы этого не получите. Ничего не приходит само собой".От слов — к делу. Глава Еврокомиссии обратилась ко всем с просьбой направить ей на рассмотрение не по одной, а как минимум по две кандидатуры: мужчину и женщину.Без правовых основанийМногие восприняли это в штыки. Единственная страна, выполнившая пожелание фон дер Ляйен, — Болгария. Это председателя никак не устраивает. Но поделать она ничего не может: нет такого закона, чтобы непременно предлагать женские кандидатуры.И поскольку отступить от своей "гендерной мечты" фон дер Ляйен не желает, она сама роет себе яму, которая "все глубже", отмечают в брюссельских кулуарах."Попросила каждого европейского лидера назвать двух кандидатов. И получила в ответ жесты со средним пальцем", — иронизирует один из еврочиновников.Румыния и Словения все же уступили — заменили своих кандидатов-мужчин на женщин. Не самые богатые страны ЕС. Им проще сейчас пойти навстречу главе ЕК, чем получить потом от нее "обратку" в виде заморозки средств за несоблюдение "демократических норм", как это регулярно происходит, например, даже с более влиятельной Польшей.Но беспрецедентное давление фон дер Ляйен на партнеров может обернуться против нее. Неспроста говорят об углубляющейся яме. К председателю ЕК накопилось немало претензий, звучат голоса об "узурпации власти".Постоянно припоминают сомнительную сделку по закупке вакцин в пандемию коронавируса. Тогда фон дер Ляйен провернула все в частном порядке, что в итоге привело к расследованию, которое, хотя и продвигается вяло, формально не завершено. И нынешние не подкрепленные законодательством гендерные инициативы — еще один минус к ее реноме.Кандидатура раздораКроме того, председатель ЕК лоббирует на пост своего заместителя итальянского политика Рафаэлле Фитто. Наблюдатели указали: одну из важнейших должностей она почему-то готова отдать мужчине, хотя демонстративно выступает за расширение женского присутствия в комиссии. Но это еще не все.Фитто, занимающий сейчас на родине два министерских поста, — открытый евроскептик. Состоит в правой партии "Братья Италии", возглавляемой премьером Джорджей Мелони. Также он входит во фракцию ECR в Европейском парламенте (ЕП).Как и итальянские "Братья", это правое движение, одно из тех, что усилили влияние после июньских выборов в ЕП.Перспективы карьерного роста Фитто парламентское большинство не устраивают.Глава фракции Renew Europe Валери Айе назвала такие планы "политически непонятными" и неприемлемыми. "Зеленые" напомнили: глава ЕК сохранила пост благодаря в том числе их поддержке, но не за счет правых евроскептиков."Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&amp;D) предупредил, что отвернется от фон дер Ляйен, если она возьмет в команду Фитто. "Назначение комиссара, чья приверженность социальным правам в лучшем случае сомнительна, и размещение ECR в центре комиссии было бы рецептом потери прогрессивной поддержки", — говорится в официальном заявлении альянса.Что дальше?Несмотря на недовольство и в европейских столицах (за исключением, вероятно, Рима), и в ЕП, фон дер Ляйен не хочет идти на компромиссы.Подобное случалось с ней и ранее, когда она назначила спецпредставителем ЕК по малым и средним предприятиям Маркуса Пипера. Он, как и председатель комиссии, — из немецкого "Христианско-демократического союза", поэтому кандидатуру жестко критиковали. В итоге Пипер взял самоотвод.Фитто вряд ли так поступит, и его приход в ЕК явно осложнит и без того натянутые отношения фон дер Ляйен с евродепутатами.Что касается всей комиссии, то, даже если председатель все-таки утвердит ее 17 сентября, потребуется еще и одобрение ЕП. И результат далеко не предрешен.Депутаты проводят слушания по каждому кандидату, но на итоговое голосование выносят кабинет целиком. То есть и один человек в случае неодобрения парламентом поставит под угрозу всю ЕК.В 2019-м комиссия приступила к работе на месяц позже положенного срока (1 декабря вместо 1 ноября) именно из-за таких споров. А ведь фон дер Ляйен тогда еще не пыталась тянуть одеяло на себя. Теперь ставки, очевидно, выше и согласование может затянуться. Не факт, что к 1 декабря найдут выход из тупика.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, брюссель, европа, болгария, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Европа, Болгария, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
"Яма все глубже". ЕС попал в капкан "демократических ценностей"

Формирование новой Еврокомиссии отложено на неопределенный срок

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Брюсселе снова неспокойно. Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен никак не удается определиться с составом своего кабинета. Сроки поджимают, а проблем все больше. И даже если в ближайшие дни еврокомиссаров утвердят, их дальнейшая работа окажется под вопросом.

Пол важнее профессионализма?

ЕК — это высший орган исполнительной власти ЕС, нечто вроде общеевропейского правительства. Председатель обещала сформировать его к 11 сентября.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Пятеро европейских дипломатов и чиновников говорили изданию Politico, что, если фон дер Ляйен не выполнит обещание, это "расценят как позор". Но она все же сдвинула сроки. Пока на 17-е.
Камень преткновения — гендерная повестка.
Всего еврокомиссаров — 26. По одному от каждой страны, кроме Германии, представленной руководителем ЕК. А фон дер Ляйен очень заботится о равноправии женщин.
"Всю свою политическую жизнь я боролась за то, чтобы женщины имели доступ к руководящим должностям, — говорила она на недавней пресс-конференции. — Мой опыт показывает, что, если вы не просите об этом, вы этого не получите. Ничего не приходит само собой".
От слов — к делу. Глава Еврокомиссии обратилась ко всем с просьбой направить ей на рассмотрение не по одной, а как минимум по две кандидатуры: мужчину и женщину.

Без правовых оснований

Многие восприняли это в штыки. Единственная страна, выполнившая пожелание фон дер Ляйен, — Болгария. Это председателя никак не устраивает. Но поделать она ничего не может: нет такого закона, чтобы непременно предлагать женские кандидатуры.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
И поскольку отступить от своей "гендерной мечты" фон дер Ляйен не желает, она сама роет себе яму, которая "все глубже", отмечают в брюссельских кулуарах.
"Попросила каждого европейского лидера назвать двух кандидатов. И получила в ответ жесты со средним пальцем", — иронизирует один из еврочиновников.
Румыния и Словения все же уступили — заменили своих кандидатов-мужчин на женщин. Не самые богатые страны ЕС. Им проще сейчас пойти навстречу главе ЕК, чем получить потом от нее "обратку" в виде заморозки средств за несоблюдение "демократических норм", как это регулярно происходит, например, даже с более влиятельной Польшей.
Но беспрецедентное давление фон дер Ляйен на партнеров может обернуться против нее. Неспроста говорят об углубляющейся яме. К председателю ЕК накопилось немало претензий, звучат голоса об "узурпации власти".
Постоянно припоминают сомнительную сделку по закупке вакцин в пандемию коронавируса. Тогда фон дер Ляйен провернула все в частном порядке, что в итоге привело к расследованию, которое, хотя и продвигается вяло, формально не завершено. И нынешние не подкрепленные законодательством гендерные инициативы — еще один минус к ее реноме.

Кандидатура раздора

Кроме того, председатель ЕК лоббирует на пост своего заместителя итальянского политика Рафаэлле Фитто. Наблюдатели указали: одну из важнейших должностей она почему-то готова отдать мужчине, хотя демонстративно выступает за расширение женского присутствия в комиссии. Но это еще не все.
Фитто, занимающий сейчас на родине два министерских поста, — открытый евроскептик. Состоит в правой партии "Братья Италии", возглавляемой премьером Джорджей Мелони. Также он входит во фракцию ECR в Европейском парламенте (ЕП).
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Как и итальянские "Братья", это правое движение, одно из тех, что усилили влияние после июньских выборов в ЕП.
Перспективы карьерного роста Фитто парламентское большинство не устраивают.
Глава фракции Renew Europe Валери Айе назвала такие планы "политически непонятными" и неприемлемыми. "Зеленые" напомнили: глава ЕК сохранила пост благодаря в том числе их поддержке, но не за счет правых евроскептиков.
"Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&D) предупредил, что отвернется от фон дер Ляйен, если она возьмет в команду Фитто. "Назначение комиссара, чья приверженность социальным правам в лучшем случае сомнительна, и размещение ECR в центре комиссии было бы рецептом потери прогрессивной поддержки", — говорится в официальном заявлении альянса.

Что дальше?

Несмотря на недовольство и в европейских столицах (за исключением, вероятно, Рима), и в ЕП, фон дер Ляйен не хочет идти на компромиссы.
Подобное случалось с ней и ранее, когда она назначила спецпредставителем ЕК по малым и средним предприятиям Маркуса Пипера. Он, как и председатель комиссии, — из немецкого "Христианско-демократического союза", поэтому кандидатуру жестко критиковали. В итоге Пипер взял самоотвод.
Фитто вряд ли так поступит, и его приход в ЕК явно осложнит и без того натянутые отношения фон дер Ляйен с евродепутатами.
Что касается всей комиссии, то, даже если председатель все-таки утвердит ее 17 сентября, потребуется еще и одобрение ЕП. И результат далеко не предрешен.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время выступления Европейском парламенте в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция
Депутаты проводят слушания по каждому кандидату, но на итоговое голосование выносят кабинет целиком. То есть и один человек в случае неодобрения парламентом поставит под угрозу всю ЕК.
В 2019-м комиссия приступила к работе на месяц позже положенного срока (1 декабря вместо 1 ноября) именно из-за таких споров. А ведь фон дер Ляйен тогда еще не пыталась тянуть одеяло на себя. Теперь ставки, очевидно, выше и согласование может затянуться. Не факт, что к 1 декабря найдут выход из тупика.
 
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