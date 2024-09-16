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Против Ткачука возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков - РИА Новости, 16.09.2024
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14:41 16.09.2024 (обновлено: 16:17 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/delo-1972976615.html
Против Ткачука возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков
Против Ткачука возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков - РИА Новости, 16.09.2024
Против Ткачука возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков
Уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков завели против актера Евгения Ткачука после задержания в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:41
2024-09-16T16:17
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
король и шут
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков завели против актера Евгения Ткачука после задержания в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. "Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств в отношении Ткачука. Скорее всего, они будут соединены в одно производство", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает. Накануне корреспонденту РИА Новости в пресс-службе оператора воздушной гавани ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" сообщили, что при досмотре в петербургском аэропорту Пулково у мужчины с именем Евгений Ткачук обнаружили вещество неизвестного происхождения, его задержали.Утверждается, что артиста остановили во время досмотра перед его вылетом в Тбилиси. Как заявил агентству оператор Пулково, имя, отчество и фамилия задержанного совпадают с данными актера.В частном конно-драматическом театре "ВелесО", основателем и художественным руководителем которого является Ткачук, заявили РИА Новости, что не знают о его задержании и уголовных делах.
https://ria.ru/20240916/rt-1972954182.html
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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), король и шут
Происшествия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Король и Шут
Против Ткачука возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков

Против актера Евгения Ткачука возбудили дела о контрабанде и хранении наркотиков

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктер Евгений Ткачук
Актер Евгений Ткачук - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Актер Евгений Ткачук. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков завели против актера Евгения Ткачука после задержания в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.
«
"Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств в отношении Ткачука. Скорее всего, они будут соединены в одно производство", — сказал собеседник агентства.
Актер Евгений Ткачук - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Театр "ВелесО" прокомментировал данные об уголовных делах актера Ткачука
Вчера, 13:43
Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
Накануне корреспонденту РИА Новости в пресс-службе оператора воздушной гавани ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" сообщили, что при досмотре в петербургском аэропорту Пулково у мужчины с именем Евгений Ткачук обнаружили вещество неизвестного происхождения, его задержали.
Утверждается, что артиста остановили во время досмотра перед его вылетом в Тбилиси. Как заявил агентству оператор Пулково, имя, отчество и фамилия задержанного совпадают с данными актера.
В частном конно-драматическом театре "ВелесО", основателем и художественным руководителем которого является Ткачук, заявили РИА Новости, что не знают о его задержании и уголовных делах.
Актер Георгий Сагиашвили - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Источник: актера сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в Москве
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ПроисшествияСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Король и Шут
 
 
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