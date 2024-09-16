https://ria.ru/20240916/delo-1972976615.html

Против Ткачука возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков

Против Ткачука возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков - РИА Новости, 16.09.2024

Против Ткачука возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков

Уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков завели против актера Евгения Ткачука после задержания в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:41

2024-09-16T14:41

2024-09-16T16:17

происшествия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

король и шут

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков завели против актера Евгения Ткачука после задержания в аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. "Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств в отношении Ткачука. Скорее всего, они будут соединены в одно производство", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает. Накануне корреспонденту РИА Новости в пресс-службе оператора воздушной гавани ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" сообщили, что при досмотре в петербургском аэропорту Пулково у мужчины с именем Евгений Ткачук обнаружили вещество неизвестного происхождения, его задержали.Утверждается, что артиста остановили во время досмотра перед его вылетом в Тбилиси. Как заявил агентству оператор Пулково, имя, отчество и фамилия задержанного совпадают с данными актера.В частном конно-драматическом театре "ВелесО", основателем и художественным руководителем которого является Ткачук, заявили РИА Новости, что не знают о его задержании и уголовных делах.

https://ria.ru/20240916/rt-1972954182.html

https://ria.ru/20240621/akter-1954589847.html

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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), король и шут