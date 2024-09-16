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Военный суд продолжит рассматривать дело о покушении на писателя Прилепина - РИА Новости, 16.09.2024
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06:15 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/delo-1972884152.html
Военный суд продолжит рассматривать дело о покушении на писателя Прилепина
Военный суд продолжит рассматривать дело о покушении на писателя Прилепина - РИА Новости, 16.09.2024
Военный суд продолжит рассматривать дело о покушении на писателя Прилепина
Второй западный окружной военный суд в понедельник продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:15
2024-09-16T06:15
происшествия
россия
украина
захар прилепин
генеральная прокуратура рф
служба безопасности украины
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в понедельник продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 16 сентября в 11.00. Как ожидается, на заседании пройдет допрос свидетелей. Александр Пермяков обвиняется в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК). Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, в июле 2022 года сотрудники СБУ привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта. Пермяков прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
https://ria.ru/20240912/prilepin-1972259048.html
https://ria.ru/20240912/prilepin-1972249362.html
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происшествия, россия, украина, захар прилепин, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Россия, Украина, Захар Прилепин, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Военный суд продолжит рассматривать дело о покушении на писателя Прилепина

Военный суд продолжит рассматривать дело о покушении на писателя Прилепина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в понедельник продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 16 сентября в 11.00.
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину
12 сентября, 12:09
Как ожидается, на заседании пройдет допрос свидетелей.
Александр Пермяков обвиняется в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, в июле 2022 года сотрудники СБУ привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта. Пермяков прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Следствие установило соучастника покушения на Прилепина
12 сентября, 11:40
 
ПроисшествияРоссияУкраинаЗахар ПрилепинГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности УкраиныПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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