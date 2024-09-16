Военный суд продолжит рассматривать дело о покушении на писателя Прилепина
Военный суд продолжит рассматривать дело о покушении на писателя Прилепина
Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в понедельник продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 16 сентября в 11.00.
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Как ожидается, на заседании пройдет допрос свидетелей.
Александр Пермяков обвиняется в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, в июле 2022 года сотрудники СБУ привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта. Пермяков прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
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