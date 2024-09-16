Рейтинг@Mail.ru
"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 16.09.2024 (обновлено: 02:05 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html
"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России
"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России - РИА Новости, 16.09.2024
"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России
Британия, несмотря на желание правительства, не сможет дать разрешение Украине на удары вглубь территории России без согласия США, заявил эксперт из... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T01:59
2024-09-16T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6639397a7f06b38d619c5e14efb70c58.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британия, несмотря на желание правительства, не сможет дать разрешение Украине на удары вглубь территории России без согласия США, заявил эксперт из Соединенного Королевства Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.&quot;Идея того, что британцы могут сделать это (разрешить Украине бить вглубь России — Прим. ред.) без разрешения США — просто фантастика &quot;, — поделился мнением эксперт.Как отметил аналитик, Лондон не в состоянии принимать самостоятельные и независимые от воли США глобальные решения, поскольку две страны не находятся в равноправных отношениях. Британия в значительной мере зависит от Соединенных Штатов, заметил Меркурис.На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США.Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20240915/udar-1972839999.html
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972854907.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffc12cebd02bd53882b9acd6537adeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Кир Стармер
"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России

Меркурис: Британия не может дать разрешение на удары по России без согласия США

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британия, несмотря на желание правительства, не сможет дать разрешение Украине на удары вглубь территории России без согласия США, заявил эксперт из Соединенного Королевства Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«

"Идея того, что британцы могут сделать это (разрешить Украине бить вглубь России — Прим. ред.) без разрешения США — просто фантастика ", — поделился мнением эксперт.

Обломки ракет ATACMS, сбитые системой ПВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России
Вчера, 18:42
Как отметил аналитик, Лондон не в состоянии принимать самостоятельные и независимые от воли США глобальные решения, поскольку две страны не находятся в равноправных отношениях. Британия в значительной мере зависит от Соединенных Штатов, заметил Меркурис.
На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США.
Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой
Вчера, 21:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала