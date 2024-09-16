https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html

"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России

"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России - РИА Новости, 16.09.2024

"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России

Британия, несмотря на желание правительства, не сможет дать разрешение Украине на удары вглубь территории России без согласия США, заявил эксперт из... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T01:59

2024-09-16T01:59

2024-09-16T02:05

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британия, несмотря на желание правительства, не сможет дать разрешение Украине на удары вглубь территории России без согласия США, заявил эксперт из Соединенного Королевства Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Идея того, что британцы могут сделать это (разрешить Украине бить вглубь России — Прим. ред.) без разрешения США — просто фантастика ", — поделился мнением эксперт.Как отметил аналитик, Лондон не в состоянии принимать самостоятельные и независимые от воли США глобальные решения, поскольку две страны не находятся в равноправных отношениях. Британия в значительной мере зависит от Соединенных Штатов, заметил Меркурис.На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США.Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20240915/udar-1972839999.html

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972854907.html

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