"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России
Меркурис: Британия не может дать разрешение на удары по России без согласия США
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британия, несмотря на желание правительства, не сможет дать разрешение Украине на удары вглубь территории России без согласия США, заявил эксперт из Соединенного Королевства Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
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"Идея того, что британцы могут сделать это (разрешить Украине бить вглубь России — Прим. ред.) без разрешения США — просто фантастика ", — поделился мнением эксперт.
Как отметил аналитик, Лондон не в состоянии принимать самостоятельные и независимые от воли США глобальные решения, поскольку две страны не находятся в равноправных отношениях. Британия в значительной мере зависит от Соединенных Штатов, заметил Меркурис.
На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США.
Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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