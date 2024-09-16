Глава Еврокомиссии приняла отставку скандально уволившегося Бретона
Фон дер Ляйен приняла отставку комиссара по внутреннему рынку Бретона
© AP Photo / Virginia MayoЕврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
© AP Photo / Virginia Mayo
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла отставку еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который ранее заявил, что его не включили в новый состав ЕК "по личным соображениям" фон дер Ляйен, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель комиссии Адриана Подеста.
"Глава Еврокомиссии приняла отставку Бретона и поблагодарила его за его работу", - сказала представитель ЕК.
Она также добавила, что пока фон дер Ляйен не приняла решение о том, кому передать временно вопросы, которые вел Бретон, включая контроль за Законом о цифровых услугах.
Утром в понедельник один из ключевых членов Европейской комиссии - комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон заявил о немедленной отставке со своего поста после решения переизбранной на второй срок главой комиссии Урсулы Фон дер Ляйен не назначать его в новый состав ЕК по "личным мотивам". Об этом политик заявил лично в сети X, а также опубликовал копию письма, которое он направил Фон дер Ляйен. В письме еврокомиссар заявил, что считает невозможным продолжать работать с фон дер Ляйен и назвал ее руководство комиссией "сомнительным управлением".
Еврокомиссар также символично опубликовал в сети X свой "портрет на второй срок полномочий в Еврокомиссии": чистый белый холст в раме.
Перед выборами в Европейский парламент в марте этого года Бретон в своем заявлении в сети X выступил против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, а также задался вопросом о способности ведущей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".