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Глава Еврокомиссии приняла отставку скандально уволившегося Бретона - РИА Новости, 16.09.2024
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13:34 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/breton-1972952413.html
Глава Еврокомиссии приняла отставку скандально уволившегося Бретона
Глава Еврокомиссии приняла отставку скандально уволившегося Бретона - РИА Новости, 16.09.2024
Глава Еврокомиссии приняла отставку скандально уволившегося Бретона
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла отставку еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который ранее заявил, что его не включили в новый... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:34
2024-09-16T13:34
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла отставку еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который ранее заявил, что его не включили в новый состав ЕК "по личным соображениям" фон дер Ляйен, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель комиссии Адриана Подеста. "Глава Еврокомиссии приняла отставку Бретона и поблагодарила его за его работу", - сказала представитель ЕК. Она также добавила, что пока фон дер Ляйен не приняла решение о том, кому передать временно вопросы, которые вел Бретон, включая контроль за Законом о цифровых услугах. Утром в понедельник один из ключевых членов Европейской комиссии - комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон заявил о немедленной отставке со своего поста после решения переизбранной на второй срок главой комиссии Урсулы Фон дер Ляйен не назначать его в новый состав ЕК по "личным мотивам". Об этом политик заявил лично в сети X, а также опубликовал копию письма, которое он направил Фон дер Ляйен. В письме еврокомиссар заявил, что считает невозможным продолжать работать с фон дер Ляйен и назвал ее руководство комиссией "сомнительным управлением". Еврокомиссар также символично опубликовал в сети X свой "портрет на второй срок полномочий в Еврокомиссии": чистый белый холст в раме. Перед выборами в Европейский парламент в марте этого года Бретон в своем заявлении в сети X выступил против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, а также задался вопросом о способности ведущей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".
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в мире, брюссель, франция, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Брюссель, Франция, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Глава Еврокомиссии приняла отставку скандально уволившегося Бретона

Фон дер Ляйен приняла отставку комиссара по внутреннему рынку Бретона

© AP Photo / Virginia MayoЕврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла отставку еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который ранее заявил, что его не включили в новый состав ЕК "по личным соображениям" фон дер Ляйен, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель комиссии Адриана Подеста.
"Глава Еврокомиссии приняла отставку Бретона и поблагодарила его за его работу", - сказала представитель ЕК.
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Она также добавила, что пока фон дер Ляйен не приняла решение о том, кому передать временно вопросы, которые вел Бретон, включая контроль за Законом о цифровых услугах.
Утром в понедельник один из ключевых членов Европейской комиссии - комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон заявил о немедленной отставке со своего поста после решения переизбранной на второй срок главой комиссии Урсулы Фон дер Ляйен не назначать его в новый состав ЕК по "личным мотивам". Об этом политик заявил лично в сети X, а также опубликовал копию письма, которое он направил Фон дер Ляйен. В письме еврокомиссар заявил, что считает невозможным продолжать работать с фон дер Ляйен и назвал ее руководство комиссией "сомнительным управлением".
Еврокомиссар также символично опубликовал в сети X свой "портрет на второй срок полномочий в Еврокомиссии": чистый белый холст в раме.
Перед выборами в Европейский парламент в марте этого года Бретон в своем заявлении в сети X выступил против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, а также задался вопросом о способности ведущей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".
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