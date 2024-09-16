https://ria.ru/20240916/breton-1972924660.html
Еврокомиссар Бретон подал в отставку
Еврокомиссар Бретон подал в отставку - РИА Новости, 16.09.2024
Еврокомиссар Бретон подал в отставку
Один из ключевых членов Европейской комиссии - комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон в понедельник заявил о немедленной отставке со своего... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:50
2024-09-16T11:50
2024-09-16T11:50
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Один из ключевых членов Европейской комиссии - комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон в понедельник заявил о немедленной отставке со своего поста после решения переизбранной на второй срок главой ЕК Урсулы Фон дер Ляйен не назначать его в новый состав ЕК по "личным мотивам". Об этом политик заявил в сети X, а также опубликовал копию письма, которое он направил фон дер Ляйен. "Несколько дней назад, на самом последнем этапе переговоров о составе будущей комиссии, Вы попросили Францию отозвать мое имя - по личным причинам, которые Вы ни разу не обсуждали напрямую со мной - и предложили в качестве политического компромисса якобы более влиятельный портфель для Франции в будущей комиссии. Теперь Вам будет предложен другой кандидат… В свете этих последних событий и еще одного свидетельства (вашего – ред.) сомнительного управления, я вынужден констатировать, что больше не могу исполнять свои обязанности в Еврокомиссии. Поэтому я ухожу в отставку с поста еврокомиссара, вступающую в силу немедленно", - указывается в письме Бретона фон дер Ляйен. Еврокомиссар также символично опубликовал в сети X свой "портрет на второй срок полномочий в Еврокомиссии": чистый белый холст в раме. Избранная главой ЕК на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен в настоящее время формирует новый состав Еврокомиссии. Каждая страна Евросоюза должна предложить своего кандидата на пост еврокомиссара. Формирование комиссии идет медленно, фон дер Ляйен пытается добиться в новом составе "гендерного равенства" и даже была вынуждена отложить на неделю презентацию своего нового кабинета перед депутатами Европарламента, как сообщалось, из-за того, что Словения пока не может утвердить свою кандидатуру на пост комиссара в ЕК. Перед выборами в Европейский парламент в марте этого года Бретон в своем заявлении в сети X выступил против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, а также задался вопросом о способности ведущей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".
https://ria.ru/20240308/evrokomissiya-1931914729.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, словения, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Франция, Словения, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Еврокомиссар Бретон подал в отставку
Еврокомиссар Бретон подал в отставку из-за "мести" фон дер Ляйен
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости.
Один из ключевых членов Европейской комиссии - комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон в понедельник заявил о немедленной отставке со своего поста после решения переизбранной на второй срок главой ЕК Урсулы Фон дер Ляйен не назначать его в новый состав ЕК по "личным мотивам". Об этом политик заявил в сети X
, а также опубликовал копию письма, которое он направил фон дер Ляйен.
"Несколько дней назад, на самом последнем этапе переговоров о составе будущей комиссии, Вы попросили Францию отозвать мое имя - по личным причинам, которые Вы ни разу не обсуждали напрямую со мной - и предложили в качестве политического компромисса якобы более влиятельный портфель для Франции в будущей комиссии. Теперь Вам будет предложен другой кандидат… В свете этих последних событий и еще одного свидетельства (вашего – ред.) сомнительного управления, я вынужден констатировать, что больше не могу исполнять свои обязанности в Еврокомиссии. Поэтому я ухожу в отставку с поста еврокомиссара, вступающую в силу немедленно", - указывается в письме Бретона фон дер Ляйен.
Еврокомиссар также символично опубликовал в сети X свой "портрет на второй срок полномочий в Еврокомиссии": чистый белый холст в раме.
Избранная главой ЕК на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен в настоящее время формирует новый состав Еврокомиссии. Каждая страна Евросоюза должна предложить своего кандидата на пост еврокомиссара. Формирование комиссии идет медленно, фон дер Ляйен пытается добиться в новом составе "гендерного равенства" и даже была вынуждена отложить на неделю презентацию своего нового кабинета перед депутатами Европарламента, как сообщалось, из-за того, что Словения пока не может утвердить свою кандидатуру на пост комиссара в ЕК.
Перед выборами в Европейский парламент в марте этого года Бретон в своем заявлении в сети X выступил против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, а также задался вопросом о способности ведущей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".