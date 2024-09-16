https://ria.ru/20240916/blagoveschensk-1972896903.html

В Благовещенске на месте казарм появится креативный кластер

В Благовещенске на месте казарм появится креативный кластер - РИА Новости, 16.09.2024

В Благовещенске на месте казарм появится креативный кластер

Концепцию креативного кластера, который расположится на месте бывших казарм, утвердили в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:13

2024-09-16T09:13

2024-09-16T09:13

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Концепцию креативного кластера, который расположится на месте бывших казарм, утвердили в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. "Концепцию креативного кластера "Казармы" в Благовещенске утвердил губернатор Василий Орлов. Законченные архитектурно-планировочные решения новой творческой зоны в областной столице представили специалисты ЦРТ (Центра развития территорий)", - говорится в сообщении. Сейчас ведётся подготовка проектной документации. Создание кластера будет идти за счет средств специального казначейского кредита и единой субсидии Министерства развития Дальнего Востока и Арктики России, уточнили в правительстве. Согласно концепции, на территории старых казарм ДВОКУ (Дальневосточного высшего общевойскового командного училища) построят два новых трехэтажных здания площадью 4000 и 3400 квадратных метров. В корпусе "Архитектура" расположатся пространства для специалистов в сфере проектирования и дизайна интерьеров. Также там разместят лектории, кинозал, зоны для деловых встреч. Казарма "Технологии" ориентирована на специалистов IT-отрасли и блогосферы. В здании оборудуют студии для стриминга, подкастов, звукозаписи, а также помещения для фото- и видеосъемок и занятий робототехникой. Помимо этого, в корпусе оборудуют офисы IT-компаний, переговорные комнаты, лекторий и библиотеку. "Креативный кластер должен стать объединяющим центром для творческих горожан и представителей бизнеса в сферах IT и дизайна. Одновременно необычная зона будет привлекать благовещенцев и туристов. При строительстве обязательно нужно учесть обновление прилегающей территории. Вопросы благоустройства, ремонта дорог и изменения схемы движения автобусов необходимо проработать заблаговременно", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20240522/kompleks-1947773257.html

https://ria.ru/20240708/tynda-1958126486.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), общество