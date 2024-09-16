Париж будет сотрудничать с Ереваном в оборонной сфере, заявил глава МИД
МИД Франции: Париж продолжит сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере
Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Париж продолжит сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере, заявил в понедельник в Ереване глава МИД Франции Стефан Сежурне во время совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Мы продолжим сотрудничество с Арменией в сфере обороны. Армения должна иметь возможность защитить свою целостность, территорию, население. Сотрудничество между друзьями в этой сфере естественно, и мы делаем это, уважая суверенитет и не желая эскалации", - заявил Сежурне.
При этом он обвинил Россию в попытках оказать давление на Армению, добавив, что несмотря на этом, Ереван продолжает свой путь к демократии и свободе и может рассчитывать на содействие Франции на этом пути. Сежурне добавил, что Париж продолжит работать над укреплением инфраструктуры Армении, в частности в сферах энергетики и водоснабжения. По его словам, Франция поддерживает программу армянского правительства "Перекресток мира", считая, что Армения может сыграть большую роль в обеспечении связи между Азией и Европой при уважении суверенитета государств. Он также заявил, что Париж желает скорейшего подписания договора между Арменией и Азербайджаном для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе, выразив надежду, что азербайджанская предпримет шаги в этом направлении, чтобы показать искреннее стремление к миру перед климатическим саммитом в Баку в ноябре нынешнего года.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
В феврале Папикян и Лекорню на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание они уделили вопросам военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультационной и экспертной поддержки.
В июне Лекорню сообщил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. В свою очередь минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.