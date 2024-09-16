В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина
Полиция в Анапе ищет виновных в пожаре в доме приемного отца Дани Милохина
© Соцсети блогераДаня Милохин
© Соцсети блогера
Даня Милохин. Архивное фото
СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в Анапе пытаются установить обстоятельства пожара, который произошёл в ночь 15 сентября, а также отыскать виновных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал РИА Новости, что в его двор в Анапе закинули коктейль Молотова, пожар оперативно потушили. По его словам, неизвестные подкинули записку с подписью: "Даню Милохина на СВО, а семейку в ад". Члены семьи теперь не спят ночью и ведут дежурство по ночам. Кроме того, когда стали поступать угрозы, дети Тюленева были переведены на домашнее обучение. По данным правоохранителей, сообщение о пожаре в этом доме поступило около 4.15. Полицейские получили сообщение о возгорание стройматериалов во дворе домовладения.
"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия совместно с нарядом пожарной части. На момент прибытия возгорание было потушено заявителем самостоятельно", - рассказали в МВД края.
Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства инцидента. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке", - заключил собеседник агентства.
В сентябре прошлого года директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию. Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества". Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.
В феврале 2024 года российский блогер Милохин победил тиктокера из Индии Аджмала Хана в выставочном боксерском поединке в Дубае. На поединок блогер вышел под гимн России, обернувшись во флаг страны.