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В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина - РИА Новости, 16.09.2024
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Шоубиз
 
23:42 16.09.2024 (обновлено: 23:43 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/anapa-1973078895.html
В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина
В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина - РИА Новости, 16.09.2024
В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина
Полицейские в Анапе пытаются установить обстоятельства пожара, который произошёл в ночь 15 сентября, а также отыскать виновных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:42
2024-09-16T23:43
шоубиз
происшествия
анапа
россия
дубай
даня милохин
екатерина мизулина
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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в Анапе пытаются установить обстоятельства пожара, который произошёл в ночь 15 сентября, а также отыскать виновных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал РИА Новости, что в его двор в Анапе закинули коктейль Молотова, пожар оперативно потушили. По его словам, неизвестные подкинули записку с подписью: "Даню Милохина на СВО, а семейку в ад". Члены семьи теперь не спят ночью и ведут дежурство по ночам. Кроме того, когда стали поступать угрозы, дети Тюленева были переведены на домашнее обучение. По данным правоохранителей, сообщение о пожаре в этом доме поступило около 4.15. Полицейские получили сообщение о возгорание стройматериалов во дворе домовладения. "Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия совместно с нарядом пожарной части. На момент прибытия возгорание было потушено заявителем самостоятельно", - рассказали в МВД края. Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства инцидента. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке", - заключил собеседник агентства. В сентябре прошлого года директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию. Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества". Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. В феврале 2024 года российский блогер Милохин победил тиктокера из Индии Аджмала Хана в выставочном боксерском поединке в Дубае. На поединок блогер вышел под гимн России, обернувшись во флаг страны.
https://ria.ru/20240723/matvienko-1961451888.html
https://rsport.ria.ru/20240510/medvedeva-1945131491.html
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происшествия, анапа, россия, дубай, даня милохин, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Шоубиз, Происшествия, Анапа, Россия, Дубай, Даня Милохин, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина

Полиция в Анапе ищет виновных в пожаре в доме приемного отца Дани Милохина

© Соцсети блогераДаня Милохин
Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Соцсети блогера
Даня Милохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в Анапе пытаются установить обстоятельства пожара, который произошёл в ночь 15 сентября, а также отыскать виновных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал РИА Новости, что в его двор в Анапе закинули коктейль Молотова, пожар оперативно потушили. По его словам, неизвестные подкинули записку с подписью: "Даню Милохина на СВО, а семейку в ад". Члены семьи теперь не спят ночью и ведут дежурство по ночам. Кроме того, когда стали поступать угрозы, дети Тюленева были переведены на домашнее обучение. По данным правоохранителей, сообщение о пожаре в этом доме поступило около 4.15. Полицейские получили сообщение о возгорание стройматериалов во дворе домовладения.
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"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия совместно с нарядом пожарной части. На момент прибытия возгорание было потушено заявителем самостоятельно", - рассказали в МВД края.
Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства инцидента. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке", - заключил собеседник агентства.
В сентябре прошлого года директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию. Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества". Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.
В феврале 2024 года российский блогер Милохин победил тиктокера из Индии Аджмала Хана в выставочном боксерском поединке в Дубае. На поединок блогер вышел под гимн России, обернувшись во флаг страны.
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ШоубизПроисшествияАнапаРоссияДубайДаня МилохинЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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