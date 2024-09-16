https://ria.ru/20240916/anapa-1973078895.html

В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина

В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина - РИА Новости, 16.09.2024

В Анапе расследуют пожар в доме приемного отца Дани Милохина

Полицейские в Анапе пытаются установить обстоятельства пожара, который произошёл в ночь 15 сентября, а также отыскать виновных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:42

2024-09-16T23:42

2024-09-16T23:43

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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в Анапе пытаются установить обстоятельства пожара, который произошёл в ночь 15 сентября, а также отыскать виновных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал РИА Новости, что в его двор в Анапе закинули коктейль Молотова, пожар оперативно потушили. По его словам, неизвестные подкинули записку с подписью: "Даню Милохина на СВО, а семейку в ад". Члены семьи теперь не спят ночью и ведут дежурство по ночам. Кроме того, когда стали поступать угрозы, дети Тюленева были переведены на домашнее обучение. По данным правоохранителей, сообщение о пожаре в этом доме поступило около 4.15. Полицейские получили сообщение о возгорание стройматериалов во дворе домовладения. "Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия совместно с нарядом пожарной части. На момент прибытия возгорание было потушено заявителем самостоятельно", - рассказали в МВД края. Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства инцидента. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке", - заключил собеседник агентства. В сентябре прошлого года директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию. Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества". Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. В феврале 2024 года российский блогер Милохин победил тиктокера из Индии Аджмала Хана в выставочном боксерском поединке в Дубае. На поединок блогер вышел под гимн России, обернувшись во флаг страны.

https://ria.ru/20240723/matvienko-1961451888.html

https://rsport.ria.ru/20240510/medvedeva-1945131491.html

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происшествия, анапа, россия, дубай, даня милохин, екатерина мизулина, лига безопасного интернета