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"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление про удары по России - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 15.09.2024 (обновлено: 17:31 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/zapad-1972818424.html
"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление про удары по России
"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление про удары по России - РИА Новости, 15.09.2024
"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление про удары по России
Выступающие за разрешение Киеву бить по территории России западным оружием будут прятаться в бункерах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:11
2024-09-15T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
ирландия
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Выступающие за разрешение Киеву бить по территории России западным оружием будут прятаться в бункерах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он прокомментировал новость о том, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также экс-премьер страны Борис Джонсон призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России без одобрения США."Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон", — написал Боуз.Как сообщала газета Telegraph, разрешение США на применение Storm Shadow Киевом для ударов по России необходимо Британии по той причине, что ракеты ее производства используются в тандеме с американскими системами.В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена со Стармером Белый дом не сообщил о положительном решении на этот счет.Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
https://ria.ru/20240915/ssha-1972828815.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Ирландия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Владимир Путин, Борис Джонсон, НАТО
"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление про удары по России

Боуз: те, кто выступают за удары по России, будут прятаться в бункерах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow
Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости
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Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Выступающие за разрешение Киеву бить по территории России западным оружием будут прятаться в бункерах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он прокомментировал новость о том, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также экс-премьер страны Борис Джонсон призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России без одобрения США.
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"Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон", — написал Боуз.
Как сообщала газета Telegraph, разрешение США на применение Storm Shadow Киевом для ударов по России необходимо Британии по той причине, что ракеты ее производства используются в тандеме с американскими системами.
В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена со Стармером Белый дом не сообщил о положительном решении на этот счет.
Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
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