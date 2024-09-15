https://ria.ru/20240915/zapad-1972818424.html

"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление про удары по России

"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление про удары по России - РИА Новости, 15.09.2024

"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление про удары по России

Выступающие за разрешение Киеву бить по территории России западным оружием будут прятаться в бункерах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:11

2024-09-15T15:11

2024-09-15T17:31

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Выступающие за разрешение Киеву бить по территории России западным оружием будут прятаться в бункерах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он прокомментировал новость о том, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также экс-премьер страны Борис Джонсон призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России без одобрения США."Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон", — написал Боуз.Как сообщала газета Telegraph, разрешение США на применение Storm Shadow Киевом для ударов по России необходимо Британии по той причине, что ракеты ее производства используются в тандеме с американскими системами.В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена со Стармером Белый дом не сообщил о положительном решении на этот счет.Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.

https://ria.ru/20240915/ssha-1972828815.html

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