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Украинские СМИ сообщили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных - РИА Новости, 15.09.2024
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22:00 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857441.html
Украинские СМИ сообщили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных
Украинские СМИ сообщили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных - РИА Новости, 15.09.2024
Украинские СМИ сообщили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных
Четыре поджога релейных шкафов на железной дороге, а также три поджога автомобилей военных были совершены на Украине за последние сутки, пишет местное издание... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:00
2024-09-15T22:00
в мире
украина
днепропетровская область
черниговская область
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Четыре поджога релейных шкафов на железной дороге, а также три поджога автомобилей военных были совершены на Украине за последние сутки, пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "За последние сутки на Украине зафиксировано четыре поджога релейных шкафов на железной дороге и три поджога автомобилей военных", - сообщает издание в Telegram-канале. По данным издания, три автомобиля военнослужащих были сожжены в городе Кропивницкий (бывший Кировоград). Два поджога релейных шкафов зафиксированы в Днепропетровской области, еще под одному поджогу совершили в Харьковской и Черниговской областях. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663187.html
украина
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в мире, украина, днепропетровская область, черниговская область, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Черниговская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных

"Страна.ua": на Украине за сутки совершили четыре поджога релейных шкафов

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Четыре поджога релейных шкафов на железной дороге, а также три поджога автомобилей военных были совершены на Украине за последние сутки, пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"За последние сутки на Украине зафиксировано четыре поджога релейных шкафов на железной дороге и три поджога автомобилей военных", - сообщает издание в Telegram-канале.
По данным издания, три автомобиля военнослужащих были сожжены в городе Кропивницкий (бывший Кировоград). Два поджога релейных шкафов зафиксированы в Днепропетровской области, еще под одному поджогу совершили в Харьковской и Черниговской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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В миреУкраинаДнепропетровская областьЧерниговская областьСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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