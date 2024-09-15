https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857441.html

Украинские СМИ сообщили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных

Украинские СМИ сообщили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных - РИА Новости, 15.09.2024

Украинские СМИ сообщили о поджогах релейных шкафов и автомобилей военных

Четыре поджога релейных шкафов на железной дороге, а также три поджога автомобилей военных были совершены на Украине за последние сутки, пишет местное издание... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:00

2024-09-15T22:00

2024-09-15T22:00

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днепропетровская область

черниговская область

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Четыре поджога релейных шкафов на железной дороге, а также три поджога автомобилей военных были совершены на Украине за последние сутки, пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "За последние сутки на Украине зафиксировано четыре поджога релейных шкафов на железной дороге и три поджога автомобилей военных", - сообщает издание в Telegram-канале. По данным издания, три автомобиля военнослужащих были сожжены в городе Кропивницкий (бывший Кировоград). Два поджога релейных шкафов зафиксированы в Днепропетровской области, еще под одному поджогу совершили в Харьковской и Черниговской областях. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663187.html

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