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"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о спецоперации
"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024
"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о спецоперации
Украинские войска не смогут удержать оборону Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:47
2024-09-15T18:47
2024-09-15T18:47
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска не смогут удержать оборону Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Оборона Красноармейска окажется невозможной из-за отсутствия оперативной глубины вокруг, такова ситуация сейчас на этой территории, где происходит это грандиозное сражение", — отметил он.По словам эксперта, российские войска успешно продвигаются на этом направлении. При этом аналитик добавил, что они обладают численным преимуществом перед ВСУ."Ситуация для Украины просто продолжает становиться все хуже и хуже", — резюмировал Меркурис.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832592.html
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красноармейск, украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о спецоперации
Меркурис: ВСУ не смогут удержать оборону Красноармейска