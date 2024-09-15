https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972840322.html

"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о спецоперации

"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024

"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о спецоперации

Украинские войска не смогут удержать оборону Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T18:47

2024-09-15T18:47

2024-09-15T18:47

специальная военная операция на украине

красноармейск

украина

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска не смогут удержать оборону Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Оборона Красноармейска окажется невозможной из-за отсутствия оперативной глубины вокруг, такова ситуация сейчас на этой территории, где происходит это грандиозное сражение", — отметил он.По словам эксперта, российские войска успешно продвигаются на этом направлении. При этом аналитик добавил, что они обладают численным преимуществом перед ВСУ."Ситуация для Украины просто продолжает становиться все хуже и хуже", — резюмировал Меркурис.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832592.html

красноармейск

украина

донецкая народная республика

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красноармейск, украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины