https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972771406.html

Командир батальона рассказал об обороне Малой Локни

Командир батальона рассказал об обороне Малой Локни - РИА Новости, 15.09.2024

Командир батальона рассказал об обороне Малой Локни

Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов, участвовавший в обороне Малой Локни в Курской области, рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T03:34

2024-09-15T03:34

2024-09-15T03:34

специальная военная операция на украине

россия

курская область

санкт-петербург

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

военно-медицинская академия имени кирова

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КУРСК, 15 сен – РИА Новости. Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов, участвовавший в обороне Малой Локни в Курской области, рассказал РИА Новости, как два батальона вместе обороняли село после гибели второго комбата с позывным "Отмель". По словам Данилова, когда его батальон прибыл в Малую Локню, там уже находился батальон 9-го полка под командованием "Отмели". "Являлись вдвоем старшими, но он занял населенный пункт на сутки раньше нас, владел больше информацией. Имел средства воздушной разведки, дневные и ночные", - рассказал Данилов. Вместе с "Отмелью" они определили сектора для каждого подразделения и удерживали их с 8 по 24 августа. Однако 20 августа "Отмель" погиб, после чего командование перешло к Данилову. "Комбат 9-го полка погиб 20 августа при попытке штурма вооруженных сил Украины. Пулеметчик из засады его убил. И с того момента пришлось все подразделения принять под свое командование. Отдавал им указания всем. Поддерживал морально людей. Они верили в меня. И до последнего дня все, кто сражался с нами в поселке, в колонии, на опорном пункте чуть ниже поселка, все верили в каждый приказ, который я отдавал", - рассказал Данилов. По его словам, подчиненные относились к "Отмели" с большим уважением. "Чувствовал за них такую же ответственность, как и за своих бойцов… Говорил, что приказ держаться и надо держать. Надо было их подбадривать", - рассказал Данилов. Совместными усилиями им удалось организовать успешную оборону Малой Локни. В четверг президент РФ Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Президент сообщил Данилову, который две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области, что подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. Также он предложил Данилову после окончания лечения пройти обучение в академии Генштаба. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240914/vsu-1972751909.html

https://ria.ru/20240914/kiev-1972698413.html

https://ria.ru/20240911/voennyy-1971980129.html

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россия, курская область, санкт-петербург, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы рф, безопасность