Рейтинг@Mail.ru
Командир батальона рассказал об обороне Малой Локни - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972771406.html
Командир батальона рассказал об обороне Малой Локни
Командир батальона рассказал об обороне Малой Локни - РИА Новости, 15.09.2024
Командир батальона рассказал об обороне Малой Локни
Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов, участвовавший в обороне Малой Локни в Курской области, рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T03:34
2024-09-15T03:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
санкт-петербург
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
военно-медицинская академия имени кирова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73cc6985d22f3d8bcecc69603d6398eb.jpg
КУРСК, 15 сен – РИА Новости. Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов, участвовавший в обороне Малой Локни в Курской области, рассказал РИА Новости, как два батальона вместе обороняли село после гибели второго комбата с позывным "Отмель". По словам Данилова, когда его батальон прибыл в Малую Локню, там уже находился батальон 9-го полка под командованием "Отмели". "Являлись вдвоем старшими, но он занял населенный пункт на сутки раньше нас, владел больше информацией. Имел средства воздушной разведки, дневные и ночные", - рассказал Данилов. Вместе с "Отмелью" они определили сектора для каждого подразделения и удерживали их с 8 по 24 августа. Однако 20 августа "Отмель" погиб, после чего командование перешло к Данилову. "Комбат 9-го полка погиб 20 августа при попытке штурма вооруженных сил Украины. Пулеметчик из засады его убил. И с того момента пришлось все подразделения принять под свое командование. Отдавал им указания всем. Поддерживал морально людей. Они верили в меня. И до последнего дня все, кто сражался с нами в поселке, в колонии, на опорном пункте чуть ниже поселка, все верили в каждый приказ, который я отдавал", - рассказал Данилов. По его словам, подчиненные относились к "Отмели" с большим уважением. "Чувствовал за них такую же ответственность, как и за своих бойцов… Говорил, что приказ держаться и надо держать. Надо было их подбадривать", - рассказал Данилов. Совместными усилиями им удалось организовать успешную оборону Малой Локни. В четверг президент РФ Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Президент сообщил Данилову, который две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области, что подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. Также он предложил Данилову после окончания лечения пройти обучение в академии Генштаба. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240914/vsu-1972751909.html
https://ria.ru/20240914/kiev-1972698413.html
https://ria.ru/20240911/voennyy-1971980129.html
россия
курская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859628_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e37af351cd43457072630ce201c47550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, санкт-петербург, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Военно-медицинская академия имени Кирова, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Командир батальона рассказал об обороне Малой Локни

Подполковник Данилов рассказал, как два батальона вместе защищали Малую Локню

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 15 сен – РИА Новости. Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов, участвовавший в обороне Малой Локни в Курской области, рассказал РИА Новости, как два батальона вместе обороняли село после гибели второго комбата с позывным "Отмель".
По словам Данилова, когда его батальон прибыл в Малую Локню, там уже находился батальон 9-го полка под командованием "Отмели".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ
14 сентября, 21:04
"Являлись вдвоем старшими, но он занял населенный пункт на сутки раньше нас, владел больше информацией. Имел средства воздушной разведки, дневные и ночные", - рассказал Данилов.
Вместе с "Отмелью" они определили сектора для каждого подразделения и удерживали их с 8 по 24 августа. Однако 20 августа "Отмель" погиб, после чего командование перешло к Данилову.
"Комбат 9-го полка погиб 20 августа при попытке штурма вооруженных сил Украины. Пулеметчик из засады его убил. И с того момента пришлось все подразделения принять под свое командование. Отдавал им указания всем. Поддерживал морально людей. Они верили в меня. И до последнего дня все, кто сражался с нами в поселке, в колонии, на опорном пункте чуть ниже поселка, все верили в каждый приказ, который я отдавал", - рассказал Данилов.
По его словам, подчиненные относились к "Отмели" с большим уважением. "Чувствовал за них такую же ответственность, как и за своих бойцов… Говорил, что приказ держаться и надо держать. Надо было их подбадривать", - рассказал Данилов.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
"Сотни тысяч погибли": на Западе возмутились из-за события в Киеве
14 сентября, 14:48
Совместными усилиями им удалось организовать успешную оборону Малой Локни.
В четверг президент РФ Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Президент сообщил Данилову, который две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области, что подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. Также он предложил Данилову после окончания лечения пройти обучение в академии Генштаба.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Участвовавший в защите Малой Локни сообщил, что пять раз прощался с родными
11 сентября, 07:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСанкт-ПетербургВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВоенно-медицинская академия имени КироваВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала