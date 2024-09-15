https://ria.ru/20240915/simonyan-1972862011.html
Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян
Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян - РИА Новости, 15.09.2024
Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян
Руководство США боится своего народа, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:39
2024-09-15T22:39
2024-09-15T22:52
сша
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
джон кеннеди (политик)
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Руководство США боится своего народа, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее в воскресенье она напомнила о ситуации с американскими санкциями против RT, уточнив, что "есть несколько вопросов, которые у нас остаются к ним"."А что же вам стало так страшненько? Но вы же начинались по-другому, вы же как нация родились по-другому. Вы прочитайте свою собственную Декларацию Независимости с ее прекрасными словами, прочитайте свои поправки, в том числе поправки о свободе слова. И вы прочитайте выступление Джона Кеннеди убитого, видимо, все-таки вами, и когда-нибудь мы об этом узнаем, за то, что он был немножко другой", — заявила Симоньян.По ее мнению, Кеннеди убили за мысли "не в ту сторону". В частности, Симоньян процитировала его слова о том, что в США не боялись "доверить американскому народу неприятные факты, иностранные идеи, чуждую философию и конкурентные ценности", поскольку "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа"."Они боятся своего народа, потому что, как только мы стали достаточно заметны, чтобы к нам прислушивалось электорально значимое количество людей, они стали нас выкорчевывать всеми отвертками, которые имеются у них в этой их вот коробочке. Ну просто не напасешься отверток. Мы будем делать эту работу столько, сколько понадобится, пока Родина нам не скажет отступать", — подчеркнула медиаменеджер.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html
https://ria.ru/20240915/simonjan-1972856017.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ea7e837152ec68a158b5a75c49b4370e.jpg
Симоньян об обвинениях США в адрес RT
Симоньян об обвинениях США в адрес RT
2024-09-15T22:39
true
PT5M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), джон кеннеди (политик), государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Джон Кеннеди (политик), Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян
Симоньян после введения санкций против RT призвала США повторить свою историю
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости.
Руководство США боится своего народа, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире
программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее в воскресенье она напомнила о ситуации с американскими санкциями против RT, уточнив, что "есть несколько вопросов, которые у нас остаются к ним".
"А что же вам стало так страшненько? Но вы же начинались по-другому, вы же как нация родились по-другому. Вы прочитайте свою собственную Декларацию Независимости с ее прекрасными словами, прочитайте свои поправки, в том числе поправки о свободе слова. И вы прочитайте выступление Джона Кеннеди убитого, видимо, все-таки вами, и когда-нибудь мы об этом узнаем, за то, что он был немножко другой", — заявила Симоньян.
По ее мнению, Кеннеди убили за мысли "не в ту сторону". В частности, Симоньян процитировала его слова о том, что в США не боялись "доверить американскому народу неприятные факты, иностранные идеи, чуждую философию и конкурентные ценности", поскольку "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа".
"Они боятся своего народа, потому что, как только мы стали достаточно заметны, чтобы к нам прислушивалось электорально значимое количество людей, они стали нас выкорчевывать всеми отвертками, которые имеются у них в этой их вот коробочке. Ну просто не напасешься отверток. Мы будем делать эту работу столько, сколько понадобится, пока Родина нам не скажет отступать", — подчеркнула медиаменеджер.
Кампания США против "России сегодня" и RT
На этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".
В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.
Кроме того, телеканал якобы используют для влияния на итоги выборов в других странах. Утверждается, что Госдепартамент выявил такие случаи в Аргентине, Германии и Франции. Если же желаемого результата достичь не удается, то, как считает Рубин, RT используют "для манипулирования толпой, разжигания насилия и создания возможности свержения власти". Никаких конкретных фактов, подтверждающих обвинения, чиновник не представил.
Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.