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Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян - РИА Новости, 15.09.2024
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22:39 15.09.2024 (обновлено: 22:52 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/simonyan-1972862011.html
Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян
Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян - РИА Новости, 15.09.2024
Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян
Руководство США боится своего народа, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:39
2024-09-15T22:52
сша
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
джон кеннеди (политик)
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Руководство США боится своего народа, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее в воскресенье она напомнила о ситуации с американскими санкциями против RT, уточнив, что "есть несколько вопросов, которые у нас остаются к ним"."А что же вам стало так страшненько? Но вы же начинались по-другому, вы же как нация родились по-другому. Вы прочитайте свою собственную Декларацию Независимости с ее прекрасными словами, прочитайте свои поправки, в том числе поправки о свободе слова. И вы прочитайте выступление Джона Кеннеди убитого, видимо, все-таки вами, и когда-нибудь мы об этом узнаем, за то, что он был немножко другой", — заявила Симоньян.По ее мнению, Кеннеди убили за мысли "не в ту сторону". В частности, Симоньян процитировала его слова о том, что в США не боялись "доверить американскому народу неприятные факты, иностранные идеи, чуждую философию и конкурентные ценности", поскольку "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа"."Они боятся своего народа, потому что, как только мы стали достаточно заметны, чтобы к нам прислушивалось электорально значимое количество людей, они стали нас выкорчевывать всеми отвертками, которые имеются у них в этой их вот коробочке. Ну просто не напасешься отверток. Мы будем делать эту работу столько, сколько понадобится, пока Родина нам не скажет отступать", — подчеркнула медиаменеджер.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html
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Симоньян об обвинениях США в адрес RT
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сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), джон кеннеди (политик), государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Джон Кеннеди (политик), Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян

Симоньян после введения санкций против RT призвала США повторить свою историю

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Руководство США боится своего народа, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее в воскресенье она напомнила о ситуации с американскими санкциями против RT, уточнив, что "есть несколько вопросов, которые у нас остаются к ним".
"А что же вам стало так страшненько? Но вы же начинались по-другому, вы же как нация родились по-другому. Вы прочитайте свою собственную Декларацию Независимости с ее прекрасными словами, прочитайте свои поправки, в том числе поправки о свободе слова. И вы прочитайте выступление Джона Кеннеди убитого, видимо, все-таки вами, и когда-нибудь мы об этом узнаем, за то, что он был немножко другой", — заявила Симоньян.
По ее мнению, Кеннеди убили за мысли "не в ту сторону". В частности, Симоньян процитировала его слова о том, что в США не боялись "доверить американскому народу неприятные факты, иностранные идеи, чуждую философию и конкурентные ценности", поскольку "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа".
"Они боятся своего народа, потому что, как только мы стали достаточно заметны, чтобы к нам прислушивалось электорально значимое количество людей, они стали нас выкорчевывать всеми отвертками, которые имеются у них в этой их вот коробочке. Ну просто не напасешься отверток. Мы будем делать эту работу столько, сколько понадобится, пока Родина нам не скажет отступать", — подчеркнула медиаменеджер.
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Кампания США против "России сегодня" и RT

На этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".
В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.
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Кроме того, телеканал якобы используют для влияния на итоги выборов в других странах. Утверждается, что Госдепартамент выявил такие случаи в Аргентине, Германии и Франции. Если же желаемого результата достичь не удается, то, как считает Рубин, RT используют "для манипулирования толпой, разжигания насилия и создания возможности свержения власти". Никаких конкретных фактов, подтверждающих обвинения, чиновник не представил.

Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной
Вчера, 21:42
 
СШАМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Джон Кеннеди (политик)Государственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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