https://ria.ru/20240915/simonyan-1972862011.html

Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян

Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян - РИА Новости, 15.09.2024

Власти США боятся своего народа, заявила Симоньян

Руководство США боится своего народа, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:39

2024-09-15T22:39

2024-09-15T22:52

сша

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

джон кеннеди (политик)

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Руководство США боится своего народа, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее в воскресенье она напомнила о ситуации с американскими санкциями против RT, уточнив, что "есть несколько вопросов, которые у нас остаются к ним"."А что же вам стало так страшненько? Но вы же начинались по-другому, вы же как нация родились по-другому. Вы прочитайте свою собственную Декларацию Независимости с ее прекрасными словами, прочитайте свои поправки, в том числе поправки о свободе слова. И вы прочитайте выступление Джона Кеннеди убитого, видимо, все-таки вами, и когда-нибудь мы об этом узнаем, за то, что он был немножко другой", — заявила Симоньян.По ее мнению, Кеннеди убили за мысли "не в ту сторону". В частности, Симоньян процитировала его слова о том, что в США не боялись "доверить американскому народу неприятные факты, иностранные идеи, чуждую философию и конкурентные ценности", поскольку "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа"."Они боятся своего народа, потому что, как только мы стали достаточно заметны, чтобы к нам прислушивалось электорально значимое количество людей, они стали нас выкорчевывать всеми отвертками, которые имеются у них в этой их вот коробочке. Ну просто не напасешься отверток. Мы будем делать эту работу столько, сколько понадобится, пока Родина нам не скажет отступать", — подчеркнула медиаменеджер.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

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https://ria.ru/20240915/simonjan-1972856017.html

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Симоньян об обвинениях США в адрес RT Симоньян об обвинениях США в адрес RT 2024-09-15T22:39 true PT5M57S

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сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), джон кеннеди (политик), государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире