https://ria.ru/20240915/simonyan-1972817731.html

Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили

Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили - РИА Новости, 15.09.2024

Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян создала новый аккаунт в соцсети X, но его действие приостановили, сообщила... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:07

2024-09-15T15:07

2024-09-15T15:52

маргарита симоньян

twitter

илон маск

санкции сша против "россии сегодня" и rt

телеканал rt

telegram

в мире

энтони блинкен

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян создала новый аккаунт в соцсети X, но его действие приостановили, сообщила медиаменеджер в Telegram-канале."Завела новый твиттер. Действие аккаунта сразу "приостановили". Илон Маск, переходи уже в "Телеграм", — написала она.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.В RT с иронией заявили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ", и отметили, что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.

https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html

https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

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