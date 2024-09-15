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Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили - РИА Новости, 15.09.2024
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15:07 15.09.2024 (обновлено: 15:52 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/simonyan-1972817731.html
Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили
Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили - РИА Новости, 15.09.2024
Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян создала новый аккаунт в соцсети X, но его действие приостановили, сообщила... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:07
2024-09-15T15:52
маргарита симоньян
twitter
илон маск
санкции сша против "россии сегодня" и rt
телеканал rt
telegram
в мире
энтони блинкен
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян создала новый аккаунт в соцсети X, но его действие приостановили, сообщила медиаменеджер в Telegram-канале."Завела новый твиттер. Действие аккаунта сразу "приостановили". Илон Маск, переходи уже в "Телеграм", — написала она.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.В RT с иронией заявили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ", и отметили, что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.
https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html
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маргарита симоньян, twitter, илон маск, санкции сша против "россии сегодня" и rt, телеканал rt, telegram, в мире, энтони блинкен, великобритания, сша, канада, государственный департамент сша
Маргарита Симоньян, Twitter, Илон Маск, Санкции США против "России сегодня" и RT, Телеканал RT, Telegram, В мире, Энтони Блинкен, Великобритания, США, Канада, Государственный департамент США
Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили

Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его сразу приостановили

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян создала новый аккаунт в соцсети X, но его действие приостановили, сообщила медиаменеджер в Telegram-канале.
"Завела новый твиттер. Действие аккаунта сразу "приостановили". Илон Маск, переходи уже в "Телеграм", — написала она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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11 сентября, 22:36

Кампания США против "России сегодня" и RT

На этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".
В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.
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Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
В RT с иронией заявили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ", и отметили, что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".
Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.
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Маргарита СимоньянTwitterИлон МаскСанкции США против "России сегодня" и RTТелеканал RTTelegramВ миреЭнтони БлинкенВеликобританияСШАКанадаГосударственный департамент США
 
 
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