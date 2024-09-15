Рейтинг@Mail.ru
Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/sholts--1972828513.html
Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом - РИА Новости, 15.09.2024
Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев встретил его на самаркандской... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:47
2024-09-15T16:47
в мире
узбекистан
германия
шавкат мирзиеев
олаф шольц
самарканд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев встретил его на самаркандской исторической площади Регистан, сообщает пресс-служба главы центральноазиатской республики. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Мирзиёева сообщала, что в соответствии с программой пребывания 15-16 сентября в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества. В рамках программы президент Узбекистана и федеральный канцлер Германии также проведут совместную встречу с представителями деловых кругов двух стран.
https://ria.ru/20240911/pravitelstvo-1972125723.html
https://ria.ru/20240910/pushkov-1971736525.html
узбекистан
германия
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e00abcf6ad13ba620ae8288e48d14274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, германия, шавкат мирзиеев, олаф шольц, самарканд
В мире, Узбекистан, Германия, Шавкат Мирзиеев, Олаф Шольц, Самарканд
Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 15 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев встретил его на самаркандской исторической площади Регистан, сообщает пресс-служба главы центральноазиатской республики.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Германии назвали правительство Шольца угрозой для страны
11 сентября, 16:43
Ранее пресс-служба Мирзиёева сообщала, что в соответствии с программой пребывания 15-16 сентября в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества.
В рамках программы президент Узбекистана и федеральный канцлер Германии также проведут совместную встречу с представителями деловых кругов двух стран.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Иначе обречен": Пушков объяснил внезапный приступ миролюбия у Шольца
10 сентября, 07:19
 
В миреУзбекистанГерманияШавкат МирзиеевОлаф ШольцСамарканд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала