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Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом - РИА Новости, 15.09.2024
Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев встретил его на самаркандской... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:47
2024-09-15T16:47
2024-09-15T16:47
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ТАШКЕНТ, 15 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев встретил его на самаркандской исторической площади Регистан, сообщает пресс-служба главы центральноазиатской республики. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Мирзиёева сообщала, что в соответствии с программой пребывания 15-16 сентября в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества. В рамках программы президент Узбекистана и федеральный канцлер Германии также проведут совместную встречу с представителями деловых кругов двух стран.
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в мире, узбекистан, германия, шавкат мирзиеев, олаф шольц, самарканд
В мире, Узбекистан, Германия, Шавкат Мирзиеев, Олаф Шольц, Самарканд
Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом
ТАШКЕНТ, 15 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев встретил его на самаркандской исторической площади Регистан, сообщает пресс-служба главы центральноазиатской республики.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Мирзиёева сообщала, что в соответствии с программой пребывания 15-16 сентября в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества.
В рамках программы президент Узбекистана и федеральный канцлер Германии также проведут совместную встречу с представителями деловых кругов двух стран.