https://ria.ru/20240915/sholts--1972828513.html

Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом - РИА Новости, 15.09.2024

Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев встретил его на самаркандской... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:47

2024-09-15T16:47

2024-09-15T16:47

в мире

узбекистан

германия

шавкат мирзиеев

олаф шольц

самарканд

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ТАШКЕНТ, 15 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, президент Шавкат Мирзиёев встретил его на самаркандской исторической площади Регистан, сообщает пресс-служба главы центральноазиатской республики. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Мирзиёева сообщала, что в соответствии с программой пребывания 15-16 сентября в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества. В рамках программы президент Узбекистана и федеральный канцлер Германии также проведут совместную встречу с представителями деловых кругов двух стран.

https://ria.ru/20240911/pravitelstvo-1972125723.html

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узбекистан

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самарканд

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в мире, узбекистан, германия, шавкат мирзиеев, олаф шольц, самарканд