https://ria.ru/20240915/sanktsii-1972856243.html

Шольц уверен, что ФРГ долго будет заниматься вопросом санкций против России

Шольц уверен, что ФРГ долго будет заниматься вопросом санкций против России - РИА Новости, 15.09.2024

Шольц уверен, что ФРГ долго будет заниматься вопросом санкций против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил в воскресенье уверенность, что Германия ещё долго будет заниматься вопросом санкций в отношении России и борьбы с их обходом. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:43

2024-09-15T21:43

2024-09-15T21:43

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил в воскресенье уверенность, что Германия ещё долго будет заниматься вопросом санкций в отношении России и борьбы с их обходом. В воскресенье Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан, затем канцлер отправится в соседний Казахстан. "Прежде всего, хочу сказать, что мы обсуждаем вопрос санкций и то, как не дать их обходить, со многими правительствами многих стран мира. Для нас это принцип, и мы обсуждаем его снова и снова, чтобы добиться хорошей практики применения в интересах достижения цели, которую мы преследуем с помощью санкций. Таким образом, это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься ещё долгое время. Я совершенно в этом уверен", - сказал Шольц на пресс-конференции в Самарканде, стенограмму которой приводит пресс-служба правительства ФРГ. Кроме того, канцлер заявил, что Германия будет и дальше развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии. "Это хороший сигнал для них, потому что тогда им будет легче работать над собственной независимостью и суверенитетом в регионе, что возможно только при наличии хороших партнёров. Германия - важный партнёр такого рода", - добавил Шольц. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, германия, узбекистан, олаф шольц, владимир путин, в мире