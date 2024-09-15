Шольц уверен, что ФРГ долго будет заниматься вопросом санкций против России
Шольц: ФРГ долго будет заниматься вопросом санкций против РФ и борьбой с обходом
© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил в воскресенье уверенность, что Германия ещё долго будет заниматься вопросом санкций в отношении России и борьбы с их обходом.
В воскресенье Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан, затем канцлер отправится в соседний Казахстан.
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"Прежде всего, хочу сказать, что мы обсуждаем вопрос санкций и то, как не дать их обходить, со многими правительствами многих стран мира. Для нас это принцип, и мы обсуждаем его снова и снова, чтобы добиться хорошей практики применения в интересах достижения цели, которую мы преследуем с помощью санкций. Таким образом, это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься ещё долгое время. Я совершенно в этом уверен", - сказал Шольц на пресс-конференции в Самарканде, стенограмму которой приводит пресс-служба правительства ФРГ.
Кроме того, канцлер заявил, что Германия будет и дальше развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии.
"Это хороший сигнал для них, потому что тогда им будет легче работать над собственной независимостью и суверенитетом в регионе, что возможно только при наличии хороших партнёров. Германия - важный партнёр такого рода", - добавил Шольц.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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