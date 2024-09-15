Рейтинг@Mail.ru
Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/rt-1972809881.html
Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов
Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов - РИА Новости, 15.09.2024
Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов
Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов, команда проекта уже получила 1000 заявок на участие, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:10
2024-09-15T14:10
сша
россия
энтони блинкен
дмитрий киселев
маргарита симоньян
центральное разведывательное управление (цру)
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972610772_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_9317bd36668f8ce10de3d457f923e68d.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов, команда проекта уже получила 1000 заявок на участие, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Следующую Школу RT проведем для африканских журналистов. Мы уже получили 1000 заявок на участие", - отметила Симоньян в своем Telegram-канале. Также она пошутила, что бывший секретарь госбезопасности США, бывший директор ЦРУ и бывший генсек НАТО собираются вместе, чтобы "строчить письма" выпускникам журналистских курсов RT и интересоваться, сколько человек принимают в них участие. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972610772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_059709dd47cdf387a7efa28c1eb0d770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, энтони блинкен, дмитрий киселев, маргарита симоньян, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов

Симоньян: следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стенд телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов, команда проекта уже получила 1000 заявок на участие, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Следующую Школу RT проведем для африканских журналистов. Мы уже получили 1000 заявок на участие", - отметила Симоньян в своем Telegram-канале.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже
14 сентября, 12:56
Также она пошутила, что бывший секретарь госбезопасности США, бывший директор ЦРУ и бывший генсек НАТО собираются вместе, чтобы "строчить письма" выпускникам журналистских курсов RT и интересоваться, сколько человек принимают в них участие.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Запад обнаружил самое опасное оружие России
9 сентября, 08:00
 
СШАРоссияЭнтони БлинкенДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВ миреСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала