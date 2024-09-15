https://ria.ru/20240915/rt-1972809881.html

Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов

Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов - РИА Новости, 15.09.2024

Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов

Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов, команда проекта уже получила 1000 заявок на участие, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:10

2024-09-15T14:10

2024-09-15T14:10

сша

россия

энтони блинкен

дмитрий киселев

маргарита симоньян

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следующая Школа RT пройдет для африканских журналистов, команда проекта уже получила 1000 заявок на участие, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Следующую Школу RT проведем для африканских журналистов. Мы уже получили 1000 заявок на участие", - отметила Симоньян в своем Telegram-канале. Также она пошутила, что бывший секретарь госбезопасности США, бывший директор ЦРУ и бывший генсек НАТО собираются вместе, чтобы "строчить письма" выпускникам журналистских курсов RT и интересоваться, сколько человек принимают в них участие. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".

https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

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сша, россия, энтони блинкен, дмитрий киселев, маргарита симоньян, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt